نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسهولة طريقة تعديل المؤهل الدراسي من خلال منصة أبشر 1443 / 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تعديل المؤهل الدراسي من خلال منصة أبشر 1443 / 1444 بناءً على ما قامت وزارة الداخلية بتوفيره من خدمة التعديل الإلكتروني للمؤهلات الدراسية الخاصة بهم، ونتحدث عن طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر، وتغيير المؤهل عبر الجوال، وتغيير المؤهل الدراسي في البطاقة.

طريقة تعديل المؤهل الدراسي من خلال منصة أبشر

عند رغبتك في القيام بتغيير أو تعديل المؤهل الدراسي الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالدخول على حسابك في أبشر.

ثم تقوم بالضغط على زر خدماتي وتقوم باختيار الخدمات.

كما تقوم بتسجيل الحالة الاجتماعية الخاصة بك، ومن ثم تقوم باختيار تابع.

كذلك تقوم بالنقر على زر طلب جديد، وتقوم بالضغط على خدمات التسجيل.

وفي النهاية تقوم بالضغط على تغيير العنوان الأكاديمي.

تغيير المؤهل العلمي في أبشر عن طريق الجوال

يمكنك تعديل المؤهل الدراسي في أبشر من الجوال باتباع ما يلي:

البدء بالدخول على رابط منصة أبشر.

ثم تقوم بالنقر على خدمات من نافذة خدماتي.

كذلك تقوم بالنقر على زر مركز الرسائل والطلبات.

كما تقوم بتحديد المكان وتختار فيها الأحوال المدنية.

وتقوم بالضغط على زر خدمة تعديل المستوى التعليمي من الخدمة الفرعية.

بعد ذلك تقوم بإضافة وصف للطلب الخاص بك وتقوم بإضافة كل الأوراق والمستندات المطلوبة منك.

أيضًا تقوم بالنقر على زر تقديم الطلب.

ثم تقوم باستكمال الخطوات للتأكد من أنه تم إرسال الطلب بالفعل.

أوراق تعديل المؤهل الدراسي بأبشر

في حال رغبتك تغيير أو تعديل المؤهل الدراسي لعام 1444/1443، فلا بد من توفير مجموعة من الأوراق الهامة والمستندات وهي كما يلي:

كل الأوراق الرسمية التي تتعلق بالمؤهل الدراسي.

كما يجب أن يكون لديك حساب شخصي خاص بك على منصة أبشر.

كذلك يجب أن تتأكد من كل المعلومات والبيانات التي تقوم بكتابتها وأنها صحيحة بالفعل.

الاستعلام عن المؤهل الدراسي في أبشر 1444

يمكنك أن تقوم بالاستعلام عن المؤهل العلمي الخاص بك عبر أبشر من خلال التالي:

الدخول على منصة أبشر.

ثم تقوم باختيار خدمة أفراد.

بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول.

كما تقوم باختيار الخدمات من خدماتي.

ثم تقوم بالنقر على الأحوال المدنية بالقائمة الظاهرة.

كذلك تقوم بالنقر على المعلومات الشخصية.

ومن ثم يتم عرض كافة التفاصيل.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن طريقة تعديل المؤهل الدراسي في منصة أبشر، وقد ذكرنا لكم أهم التفاصيل حول هذا الموضوع.