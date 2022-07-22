نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج لتمويل سيارتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبمبالغ مالية كبيرة في المقال التالي

برنامج تمويل سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، برنامج يخدم رغبة طالب التمويل في شراء سيارة الأحلام ، وذلك من خلال برنامج يوفر له مبالغ تمويلية كبيرة يمكن الحصول عليها من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة ، يعتبر هذا البرنامج واحد من أهم البرامج المتميزة المتاحة لدى شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية. برنامج تمويل السيارات بصيغة المرابحة من شركة التيسير للتمويل شركة التيسير للتمويل أحد أهم وأكبر شركات التمويل الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي.

تعمل الشركة علي توفير مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي من شأنها خدمة الاحتياجات المختلفة لجميع العملاء في المملكة.

برنامج تمويل السيارات بصيغة المرابحة واحد من أهم تلك البرامج التمويلية المتاحة لدى شركة التيسير للتمويل.

تمويل السيارات مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

تتيح الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج إمكانية تملك السيارة من أول يوم.

هذا البرنامج التمويلي متاح بمبالغ مالية كبيرة والتى تتيح لطالب التمويل شراء السيارة التي يرغب بها.

مدة سداد مبلغ تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل يمكن أن تبدأ من 12 شهر وحتى 60 شهر.

هذا البرنامج التمويلي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

تمويل شركة التيسير للسيارات لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.

متطلبات بسيطة وغير معقدة لاستكمال الطلب.

تتيح الشركة للعملاء إمكانية سداد مبلغ التمويل من خلال طرق دفع متعددة.

يمكن لطالب التمويل ملئ نموذج طلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة علي الإنترنت.

يمكن أن يحصل طالب التمويل علي موافقة سريعة وفورية على الطلب خلال ساعات. شروط الاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل عند التقدم بالطلب هو 4000 ريال سعودي.

يشترط عند التقدم بالطلب أن يكون الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة وذلك لاستكمال الطلب.

يجب ان يكون طالب التمويل يمتلك رخصة قيادة سعودية سارية المفعول.

لاستكمال إجراءات طلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية ، يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ثلاثة أشهر. عمر شويل - جدة برنامج لتمويل سيارتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبمبالغ مالية كبيرة - ثقفني

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