هيونداي سوناتا 2023 إطلالة اكثر جاذبية ومزايا داخلية بقسط 800 ريال

تمثل هيونداي سوناتا 2023 أشياء كثيرة للعديد من متسوقي سيارات السيدان متوسطة الحجم. ليس هذا بسبب الإطلالة الأكثر جاذبية بل أيضا بسبب العديد من المزايا الداخلية. كما أن Hyundai Sonata بشكل عام تعتبر ميسورة التكلفة للغاية وجيدة في استهلاك الوقود. فضلا عن أنها توفر مساحة كبيرة للركاب والبضائع. كما يأتي مع ضمان الوكيل وضمان إضافي من قبل بعد موزعي السيارات في المملكة قد يمتد إلى نصف مليون كلم. تتوفر سوناتا 2023 في أكثر من فئة منها طراز هجين لكن سوناتا 2023 سبورت هي الأفضل بين كل الفئات. ولا ننسى طبعا الفئة الأولى سوناتا سمارت 2023.

مواصفات هيونداي سوناتا 2023

تمنح سيارة Sonata N Line الرياضية هذه السيارة العائلية المتواضعة منعطفًا مفاجئًا من السرعة. يأتي هذا بفضل محركها التوربيني رباعي الأسطوانات الذي تبلغ قوته 290 حصانًا. كما أن سوناتا 2023 N Line ممتعة في القيادة حيث تحتاج فقط إلى حوالي 5 ثوانٍ للركض من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة. في مواجهة منافسين مثل هوندا أكورد وتويوتا كامري ، تعتبر سوناتا وسيلة سهلة الاستخدام للتجول في المدينة أو التعامل مع الرحلات البرية التي تستغرق ساعات. كما تتميز سوناتا 2023 بمزيد من الزخارف الحيوية وتتسم بالرشاقة. أما عن الكفاءة في استهلاك الوقود فإن سوناتا تقطع ما يقرب من 37 ميلا في الغالون أثناء القيادة على الطريق السريعة.

أسعار هيونداي سوناتا 2023

عالميًا يبلغ سعر الفئة الأعلى من سوناتا 2023 من طرازات N Line و Limited، حوالي 33،750 دولارًا و 34،500 دولارًا على التوالي. هذا يضع سوناتا على قدم المساواة مع المنافسين مثل نيسان ألتيما وتويوتا كامري وسوبارو ليجاسي وهوندا أكورد سبورت وغيرها من السيارات السيدان الرياضية.

سعر هيونداي سوناتا Smart 2023

أما في السعودية فيمكن أن يبدأ سعر هيونداي سوناتا Smart 2023 عند 95 ألف ريال غير شامل الضريبة. ويصل إلى 108 ألف ريال بعد إضافة الضريبة. بينما يتباين سعر التقسيط بحسب القسط الشهري والدفعة المقدمة. ففي حال دفع 800 ريال شهريًا على 60 شهرًا يصل مجموع الأقساط إلى 48 ألف ريال. ويوزع باقي الثمن على الدفعتين الأولى والأخيرة مع العلم أن الأخيرة لا تزيد عن 40%.