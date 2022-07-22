نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي شروط وطريقة التسجيل في منصة قدوم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في منصة قدوم السعودية, يكثر في هذا الوقت من كل عام البحث من قبل الزائرين والمقيمين علي طريقة التسجيل في منصة قدوم لتسجيل بيانات قدوهم إلي المملكة العربية السعودية, حيث يتغير منصة قدوم أحد المنصات التابعة إلي موقع أبشر للخدمات الإلكترونية, وتختص منصة قدوم بأن تقوم باستقبال طلبات الأشخاص القادمين إلى المملكة العربية السعودية لكي يقوموا بتسجيل معلومات تفيد باقتراب موعد ذهابهم إلي المملكة العربية السعودية, حيث وضعت الحكومة بالمملكة العربية السعودية بعضاً من الشروط التي تحكم عملية التسجيل في منصة قدوم, وفي ظل تخفيض الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المملكة العربية السعودية فيجب الاطلاع علي هذه الشروط.

شروط التسجيل في منصة قدوم السعودية

من المعروف داخل المملكة العربية السعودية بأن منصة قدوم السعودية أحد المنصات التي تخص الأشخاص المغتربين الذين يذهبون إلى المملكة العربية السعودية للعمل أو للزيارة, وهي منصة لابد أن يقوم الشخص بالتسجيل بها قبل قدومه إلى الأراضي السعودية.

لابد أن يكون القادم إلي المملكة العربية السعودية قد أخذ أحد اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية فيما يخص فيروس كورونا, حيث أن اللقاحات المعتمدة في وزارة الصحة هي لقاح فايزر, لقاح جونسون, لقاح أسترازينيكا, لقاح موديرنا. أن يتم إحضار شهادة تثبت الحصول علي أحد اللقاحات الموضحة من قبل, وتكون هذه الشهادة معتمدة من وزارة الصحة الموجودة في البلد الأم. يجب أن يقوم الشخص القادم بتسجيل بياناته في النموذج الموجودة في منصة قدوم, ويجب أن يتعهد الشخص بصحة البيانات المقدمة منه إلي السلطات السعودية وإلا سوف يتعرض إلي المسألة القانونية. يتم التسجيل في منصة قدوم للأشخاص الأكبر من ثمانية عشر عاماً.

طريقة التسجيل في منصة قدوم السعودية

يتم اتباع بعض الخطوات التي تمكن أي شخص من التسجيل بنجاح منصة قدوم.