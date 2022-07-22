نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام الإلكتروني عن المعاملات في إمارة جدة برقم المعاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن المعاملات في محافظات المملكة العربية السعودية, في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده المملكة العربية السعودية من حيث الخدمات الإلكترونية التي تم إنشاؤها لكي تسهل علي الأشخاص الحصول عليها ولا يذهبون إلي مكان تقديم هذه الخدمات, حيث من ضمن الخدمات الإلكترونية التي تم إنشاؤها مؤخراً هي خدمة الاستعلام عن المعاملات في جميع محافظات المملكة العربية السعودية, حيث يمكن الدخول علي المواقع الإلكترونية للإمارات والقيام بعملية الاستعلام عن المعاملات التي تريد أن تقوم بالاستعلام عنها.

طريقة الاستعلام عن معاملات في إمارة جدة

يمكن الدخول علي موقع إمارة جدة والقيام بالاستعلام عن أي معاملات قمت بها, ويمكن القيام بعملية الاستعلام عن المعاملات في أي وقت علي مدار اليوم.

يتم الدخول علي موقع أمانة جدة. ثم يتم الضغط علي الخدمة الإلكترونية الاستعلام عن معاملة. سوف يقوم الموقع بتحديد لك عدد من المعاملات التي يمكنك أن تقوم باختيار واحدة منهم للاستعلام عنها. بعد أن تقوم باختيار نوع المعاملة يتم كتابة رقم المعاملة وهو الرقم الموضح في إيصال المعاملة. يتم بعد ذلك الضغط علي استعلام. بعد ذلك سوف يقوم الموقع بإظهار لك جميع المعاملات التي تخص رقم المعاملة التي قمت بإدخالها مسبقاً.

طريقة الاستعلام عن معاملة عن طريق رقم الهوية في المملكة العربية السعودية

أتاحت وزارة العدل السعودية خدمة إلكترونية تمكن الأشخاص من الاستعلام عن المعاملات من خلال رقم الهوية الوطنية, ويقدم موقع وزارة العدل السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية الأخري التي يمكن أن تقوم بالحصول عليها في وقت وفي أي مكان, وللاستعلام عن معاملة برقم الهوية الوطنية قم بالخطوات التالية.