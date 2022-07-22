200 ألف خلال 24 ساعة بدون كفيل ولا تحويل الراتب وهامش ربح ثابت

200 ألف خلال 24 ساعة فقط ، منتج تمويلي يلبي الاحتياجات المالية والشرائية لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، وذلك فى أقل وقت ممكن وبأسهل الشروط والمتطلبات ، يعتبر هذا التمويل أحد الحلول التمويلية المتاحة في المملكة لجميع العملاء من كافة الجنسيات ، والتى توفر للعميل إمكانية سداد مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة وبهامش ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل.

تمويلك فورى خلال 24 ساعة فقط بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

تمويل سريع وفورى بدون ضامن وبدون تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا المنتج أحد أهم المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة والتى من شأنها خدمة الاحتياجات المالية والشرائية لجميع العملاء ، كما تقدم شركة التيسير للتمويل خيارات للسداد عديدة ومتنوعة والتي تتيح للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية مجدولة تناسب الدخل الشهري للعميل وتلائم إلتزاماته المالية.

إمتيازات منتج التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد

توفر شركة التيسير للتمويل العديد من الإمتيازات التي يمكن الاستفادة منها عند طلب التمويل الشخصي.

قرض شركة التيسير للتمويل تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

200 ألف ريال سعودي يمكن للعميل الحصول عليه من خلال التمويل الشخصي المتاح لدي شركة التيسير للتمويل.

التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل متاح بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل.

يمكن للعميل الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

لا يحتاج هذا المنتج إلي تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب.

توفر الشركة التمويل الشخصي بإيداع نقدى سريع خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب.

شركة التيسير للتمويل توفر العديد من خيارات السداد والتي تتيح للعميل سداد مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ومجدولة.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب الإطلاع على المزيد من الحلول التمويلية المتاحة لدى شركة التيسير للتمويل وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للشركة علي الإنترنت.

مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل تصل حتي 5 سنوات .

توفر شركة التيسير للتمويل للعملاء إمكانية التسوية المبكرة لمبلغ التمويل الشخصي في أي وقت .

من يمكنه التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل ؟