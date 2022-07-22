موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد للعسكرين والمدنين وطرق صرف الراتب

قامت الدولة السعودية بتخصيص مبلغ محدد من المال وخاص بالهيئات الحكومية للمواطنين المتقاعدين بالمملكة، وتزايد البحث عن متى تُصرف رواتب شهر يونيو لعام 2022 على محركات البحث ، وتعمل المملكة العربية السعودية على تقديم هذا الراتب من أجل تحقيق مستوي معيشي جيد للمواطنين السعوديين المتقاعدين، وتعمل الحكومة السعودية على صرف الرواتب للمتقاعدين في مواعيدها المحددة دائما إلا إذا تداخلت العطلات الرسمية في أيام صرف الرواتب، وحددت الحكومة السعودية ذلك تسهيلاً على المواطنين السعوديين معرفة موعد استلام الراتب، وقد قامت الحكومة بالفعل في تحديد موعد صرف تلك الرواتب، وسننقلها لك من خلال المقال.

موعد صرف راتب التقاعد لشهر شوال

أقرت المؤسسة العامة بتحديد موعد صرف الرواتب للمتقاعدين العسكريين والمتقاعدين المدنيين يوم الأحد بتاريخ 27/11/1443 هجري، والذي يوافق يوم 26 من سعر يونيو لعام 2022، على المتقاعدين العسكريين والمتقاعدين المدنيين الانتظار حتى يتم إيداع المبلغ المطلوب في الموعد المحدد.

تُعد معاشات التقاعد، معاشات تم استقطاعها من الموظف أو العامل أثناء فترة عملهم في الوظيفة قبل التقاعد، معاش التقاعد سواء كان للمدنيين أو للعسكريين فهو حق لهم تم دفعه أثناء عمله من قبل، لذلك لا يجب التأخير في عدم صرف أو حدوث أي مشكلة تمنع صرفه في موعده المحدد من الهيئة العامة للمعاشات، يعتبر التأخير في صرف رواتب التقاعد أو منعها مخالفة لقوانين المملكة العربية السعودية.

متى يتم صرف رواتب المتقاعدين

قامت المؤسسة العامة بتخصيص يوم محدد لاستلام رواتب المتقاعدين وهو يوم 25 من كل شهر ميلادي، وذلك إن لم يكن هناك عطلة رسمية بالدولة السعودية.

قامت هيئة العامة لمعاشات المتقاعدين بتخصيص رابط إلكتروني، وذلك حتى يتمكن المتقاعدين من معرفة قيمة رواتبهم، بالإضافة إلى موعد صرف الراتب.