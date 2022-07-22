وظائف مديرية الأمن العام نساء بإدارة المرور عبر أبشر للتوظيف jobs.sa

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن بدء تقديم وظائف مديرية الأمن العام نساء برتبة جندي، عبر رابط أبشر للتوظيف، على أن يفتح باب القبول والتسجيل في وظائف المرور النسائية في المواعيد المحددة أدناه، وأشارت إلى أن التقديم متاح لكل مواطنة سعودية حاملة الشهادة الثانوية وما يعادلها، ولكن يفضل الحاصلات على شهادة أعلى (الدبلوم والبكالوريوس)، يذكر أن مديرية الأمن العام هي مؤسسة حكومية معنية بتوفير الأمن، والحفاظ على النظام عن طريق ضبط المخالفين للوائح والقوانين، لذلك تحرص على اختيار الأنسب من بين المتقدمين لشغل وظائف الأمن العام.

وظائف مديرية الأمن العام نساء

كشفت مديرية الأمن العام عن حاجتها لعدد من المتقدمات لشغل وظائف المرور للنساء، والتقديم على الأمن العام عبر أبشر للتوظيف، وذلك في العديد من التخصصات، التي تشمل القانون والإحصاء، المحاسبة والإدارة المالية، العلاقات العامة والإعلام، بالإضافة إلى إدارة الموارد البشرية والحاسب الآلي، كما تشمل تخصص اللغة الإنجليزية، وقد شددت على ضرورة الالتزام بالموضوعية والدقة في البيانات المسجلة في نموذج التقديم؛ وذلك لأنه في حالة عدم تطابق البيانات مع المستندات والوثائق الرسمية، سيتم إلغاء الطلب، كما يجب مراجعة شروط الأمن العام قبل التقديم.

شروط وظائف الأمن العام

كشفت وزارة الداخلية عن شروط وظائف المرور (الأمن العام) للنساء، تتمثل في:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أصلًا ومنشأً، ولكن يستثنى من نشأت مع والديها في الخارج أثناء الخدمة.

أن تكون حاصلة على مؤهل الثانوية العامة وما يعادلها، ولكن يفضل الحاصلات على الدبلوم والبكالوريوس.

ألا يكون قد سبق والتحقت بالوظائف العسكرية أو الجهات الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

أن يكون لديها هوية وطنية سارية ومستقلة.

أن تجتاز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي الجنسية.

ألا يكون قد سبق وفصلت من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية.

مواعيد تقديم الأمن العام

تستقبل بوابة أبشر للتوظيف طلبات التسجيل في وظائف مديرية الأمن العام للنساء، ابتداءً من السبت الموافق 24/ 12/ 1443، ويستمر حتى الخميس الموافق 29/ 12/ 1443، حيث تسجيل المتقدمة دخول أبشر للتوظيف jobs.sa، ثم تنتقل إلى تبويب الإعلانات الوظيفية، ثم تختار وظائف الأمن العام، ثم تبدأ في تعبئة بيانات الطلب، ثم الموافقة على الشروط والأحكام، مع رفع الوثائق والمستندات المطلوبة، مع ملاحظة أنه في حال كانت شهادة المؤهل صادرة من خارج المملكة، يجب معادلتها من وزارة التعليم.