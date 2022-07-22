رابط تقديم الأمن العام للنساء 1443 عبر أبشر للتوظيف jobs.sa وشروط التسجيل

رابط تقديم الأمن العام للنساء 1443، الالاف ممن تنطبق عليهم الشروط يبحثون عن رابط تقديم الأمن العام للنساء 1443، وذلك بعدما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بجهاز الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية عن فتح باب تقديم الأمن العام للنساء 1443 من حملة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأخرى، وكذلك حملة الدبلوم والبكالوريوس على وظائف شاغرة بالأمن العام في إدارة المرور على رتبة جندي، ويمكنكم التسجيل للالتحاق بتلك وظائف الامن العام للنساء 1443 عبر بوابة أبشر للتوظيف من خلال اتباع الخطوات الموضحة ادناه.

رابط تقديم الأمن العام للنساء 1443

وقد تم اتاحة رابط تقديم الأمن العام للنساء 1443 من قبل ادارة القبول والتسجيل، ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم في الوظائف العسكرية للنساء بداية من الأسبوع القادم عبر بوابة ابشر للتوظيف، حيث سيبدأ التقديم بداية من يوم السبت الموافق 24 من شهر ذي الحجة في تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتى العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 29 من الشهر نفسه، واليكم خطوات التقديم في وظائف الأمن العام للنساء 1443 من خلال ابشر، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع ابشر للتوظيف.

قم بعمل تسجيل دخول إلى الموقع من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة السر، والضغط على كلمة “تسجيل دخول”.

من خلال القائمة الرئيسية، اضغط على الوظائف المتاحة.

حدد التقديم في وظائف الأمن العام للنساء 1443.

ستظهر أمامك استمارة الكترونية، قم بادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح وسليم.

بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة اضغط على كلمة “حفظ البيانات”.

اضغط على ارسال الطلب.

احتفظ برقم الطلب ختى تتمكن من الاستعلام عن قبولك عند اعلان نتائج القبول المبدئي.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام - الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) July 21, 2022

شروط التسجيل في وظائف الأمن العام للنساء 1443

أما عن شروط التسجيل في وظائف الأمن العام للنساء 1443 فقد تم توضيحها على النحو التالي: