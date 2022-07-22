“وطني” شروط تمويل الراجحي الجديد 2022 تمويل وطني بدون كفيل 1443

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تمويل الراجحي الجديد 2022 وطني بدون كفيل حيث تعتبر تمويل بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية من أشهر التمويلات ويسمي تمويل إمكان الراجحي حيث إن بنك الراجحي يعتبر من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية وله العديد من الفروع في الدول الأخرى وشاركت إمكان للتمويل من أكبر الشركات حيث أن يهدف كلا من بنك الراجحي وامكان بتقديم المساعدات من العديد من المواطنين من خلال الخدمات التموينية السهلة والسريعة والتي تقدم الدعم المادي بشكل فوري للمواطنين وسوف نتعرف على تمويل الإمكان وكيفية الاشتراك بها وشروط التمويل من خلال موقع ثقفني.
تمويل الراجحي الجديد 2022
مميزات تمويل إمكان الراجحي الميسر ويسمي بتمويل إمكان يتميز بالكثير من المميزات التي تجعل العديد من العملاء ينجذب اليهم ومن هذه المميزات ما يلي
- حيث التمويل يتفق مع كافة الأحكام بالشريعة الإسلامية
- تمويل إن كان لا يحتاج الى كفيل.
- والقرض لا يحتاج إلى عملية تحويل الراتب.
- كما أنه متوفر لجميع عملاء البنوك ويمكن للأفراد المتقاعدين التقديم عليه.
- كما يمكن تقسيطه على فترات طويلة تصل الى سنتين ويمكن السداد المبكر لهم.
- قيمة التمويل فيه تبدا من 2,000 ريال سعودي الى 50,000 ريال سعودي.
شروط تمويل وطني الراجحي
للتقديم على التمويل يجب ان تكون هناك عدة شروط يحددها بنك الراجحي ومن هذه الشروط ما يلي
- التمويل متاح عليه من جميع المواطنين السعوديين فقط الذين لديهم الجنسيه السعودية.
- بينما إن كان الراجحي الميسر المتاح للمواطنين والمقيمين.
- يجب ان يكون سن الشخص المتقدم له أكثر من 20 عام ولا يزيد عن 60 عام.
- ويجب ان يكون الشخص من أحد العاملين في القطاع المدني الحكومي او القطاع الخاص او المتقاعدين
- مدة العمل في القطاعات الخاصة تكون أكثر من ستة شهور.
- اما في قطاعات الحكومية أو شبه حكومية فتكون أكثر من شهر.
- يجب ان لا يقل الراتب الأساسي للشخص عن 5000 ريال سعودي عند الحصول على التمويل الميسر و7000 ريال سعودي في حالة التمويل الإضافي.
- يجب ان يقدم الشخص بنفسه
- ويجب ورفع المستندات المطلوبة للحصول على هذا التمويل بشكل صحيح وكامل.
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