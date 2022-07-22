نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يصرف الدعم السكني لهذا الشهر 1443 وشروط الاستحقاق للحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الإسكان قد أعلنت عن الميعاد الرسمي للصرف لكافة المستحقات، التابعة للدعم السكني طبقاً لبعض الشروط المحددة بشكل مسبق من الوزارة، ولذلك تساءل الجميع عن هذا الأمر ومن خلال مقالنا سنقوم بتوضيح متى يصرف الدعم السكني لهذا الشهر والشروط اللازمة للحصول على هذا الدعم، إلى غيرها من التفاصيل الأخرى.

متى يصرف الدعم السكني لهذا الشهر

يتم صرف الدعم السكني بتاريخ 24 يوليو الموافق خمسة ذو الحجة، وميعاد الصرف عادة يكون باليوم 24 بالشهر الميلادي، ولكنه عند مصادفته لأي يوم من أيام العطلة سواء يوم الجمعة يقدم للخميس أو يوم السبت فيؤخر ليوم الأحد.

شروط صرف الدعم السكني

هناك شروط متعددة تلزم لصرف مستحقات الدعم السكني بالمملكة السعودية، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

توفر الجنسية السعودية.

وزارة الإسكان اشترطت أيضاً الإقامة الدائمة بأراضي المملكة.

التأكد من عدم امتلاك الشخص أي عقار يكون باسمه بالأعوام الخمسة الماضية.

عمر المتقدم يكون أكبر من 24 عام.

إثبات عدم الاستفادة للمتقدم من أي برنامج للدعم من قبل الحكومة.

التقديم بالدعم السكني

بإمكان المتقدم أن يحصل على طلب الدعم من قبل حكومة المملكة السعودية، وهذا يتم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

تفتح بوابة سكني.

تضغط على التسجيل بسكني.

تسجل الدخول من خلال منصة سكني.

توافق على جميع الأحكام والشروط وتضغط فوق موافق.

تضع كلمة أنا لست روبوت.

تحدد خدمة لاستلام كلمة السر عبر رسالة نصية.

تضيف البيانات والمعلومات المطلوبة من رقم الجوال، البريد الإلكتروني، رمز التفعيل، وكلمة السر.

تختار زر التسجيل وتضغط عليه.

بعد ذلك تجد تبويب خدمة التقديم على دعم سكني.

تنقر فوق الموافقة على الشروط والأحكام.

تتأكد من أنك قد أضفت بيانات السكن بكافة المعلومات المطلوبة.

تضغط على زر استمر المتواجد بالموقع.

تبدأ بعدها في إدخال المعلومات من رقم الهوية الاسم بشكل كامل، صلة القرابة وتاريخ الميلاد.

تختار الإجابة بشكل دقيق والصحيح عن الأسئلة المطروحة.

تضغط فوق كلمة الحصول على استحقاق.

رابط التقديم على دعم سكني

بإمكانك أن تتقدم بطلب للحصول على دعم سكني، وتستفيد من كافة الخدمات والبرامج، وهذا يكون من خلال الدخول بشكل مباشر لبوابة سكني، وتتبع التعليمات وكافة الإجراءات وتوافق عليها، وتتأكد جيداً من الإدخال للبيانات وكذلك المعلومات التي تكون مطلوبة بالشكل الدقيق الصحيح.