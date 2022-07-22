موعد صرف الدعم السكني لشهر يوليو 2022 وزارة الإسكان السعودية شروط الإستحقاق وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الإسكان السعودية، عن البدء في صرف الدعم السكني للمستحقين والخاص بشهر ذي الحجة 1443 الموافق لشهر يوليو 2022م، حيث يعتبر الدعم السكني من أهم أوجه الدعم المادي الذي تقدمه المملكة السعودية لمواطنيها، والذي يمس الفئات المستحقة ويهمهم التعرف على موعد الصرف وشروط الإستحقاق، فالدعم السكني مخصص للأسرة الغير مقتدرة مادياً على امتلاك مسكن خاص بها، على أن يشمل الدعم السكني الفئات الأكثر احتياجاً وهم المطلقات والأرامل وذوي الدخل المحدود، ونوضح موعد صرف الدعم السكني لشهر يوليو وشروط الإستحقاق كما أوضحتها وزارة الإسكان السعودية.

الدعم السكني لشهر يوليو 2022

يهدف برنامج الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان السعودية، إلى تمكين الأسر السعودية من تملك مسكنها الأول، على أن يحصل جميغ المواطنين بالمملكة المنطبقة عليهم الشروط على الدعم السكني، وعقب القيام بالتسجيل في البرنامج، فمن أهم ما يزيد عنه البحث بين المستحقين للدعم السكني بالمملكة، هي طريقة التسجيل في دعم سكني وضوابط الإستمرار في الحصول على الدعم، حيث أكد صندوق اتلنمية العقارية أن الضابط الأساسي لإستمرار الدعم هو اتمام المستفيد لشهادة اتمام البناء للبناء الذاتي فقط.

شروط الحصول على الدعم السكني

الجنسية السعودية.

عدم سبق الإستفادة من دعم سكني.

أن لا يقل سن المتقدم للحصول على الدعم السكني عن 25 عام.

الإقامة داخل المملكة.

عدم تملك الأسرة لمسكن مناسب.

استمرارية استيفاء شروط الإستحقاق.

موعد صرف الدعم السكني لشهر ذو الحجة

حدد صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الإسكان السعودية، موعد صرف الدعم السكني لشهر ذو الحجة 1443هـ، حيث من المقرر أن يكون يوم الأحد 25-12-1443هـ الموافق لـ 24/7/2022م، ويتبقى على موعد الصرف يوم واحد.

التسجيل في برنامج الدعم السكني

تتيح بوابة سكني التسجيل للحصول على الدعم السكني لجميع المواطنين بالمملكة، بعد انطباق الشروط السابقة عليهم، ويمكن التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:-