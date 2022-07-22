نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما معنى رسالة الدفعة مرفوضة في حساب المواطن لهذا الشهر 1443؟.. خدمة المستفيدين توضح في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة المستفيدين أجابت عن استفسار هام بشأن “معنى رسالة الدفعة مرفوضة” في حساب المواطن لهذا الشهر، حيث يعد برنامج حساب المواطن أحد برامج الدعم المقدمة من الحكومة السعودية لمتوسطي الدخل و أصحاب الدخل المنخفض والأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم المادي، علماً بأنه يتم صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر، كما يمكن تقديم الاعتراض على حساب المواطن وإليكم طريقة الاعتراض على حساب المواطن وبعض التفاصيل الأخرى كالتالي.

ما معنى رسالة الدفعة مرفوضة في حساب المواطن لهذا الشهر؟

خدمة المستفيدين وضحت “معنى لم يتم دراسة الأهلية” والآن توضح معنى تلك الرسالة الخاصة بالدفعات بأن البرنامج قام بالدفع للدفعة ولكنها لم تنزل في حساب المستفيد البنكي، وأشار بأن السبب يعود إلى وجود مشكلة في الأيبان الخاص بالمستفيد أو بحسابة البنكي تُعيق عملية الإيداع، وأعلن البرنامج بأنه أتاح الاعتراض على مبلغ الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية.





طريقة الاعتراض على حساب المواطن

يتم الاعتراض على حساب المواطن من خلال إجراء بعض الخطوات ومنها تقديم طلب مراجعة نتائج الأهلية بواسطة الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن ويستغرق هذا الأمر مدة زمنية لا تتخطى 90 يوماً من تاريخ إصدار النتيجة وإليكم باقي خطوات الاعتراض كالتالي:

الذهاب إلى الواجهة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن.

النقر على زر إدارة الحسابات.

الولوج إلى الحساب.

الضغط على تاريخ الاستحقاق.

سوف يتم ظهور قائمة تتضمن الإحالة.

في حالة عدم توافر الأهلية يتم ظهور أسباب الرفض بشكل مفصل.

النقر على خيار( رفع الاعتراض) الموجود بجانب أسباب عدم القبول.

إضافة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة داخل طلب الاعتراض.

الضغط فوق زر الإرسال.

يتعين تقديم طلب الاعتراض بواسطة حساب المواطن في مدة لا تتخطى 3 شهور وذلك من تاريخ إصدار نتيجة الأهلية وفي حالة تخطى هذه المدة لا يتم استقبال طلب الاعتراض.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

يمكن للأفراد الذين تتوافر فيهم شروط حساب المواطن التسجيل فيه إلكترونياً ويتم التسجيل وفق مجموعة من الخطوات تتمثل فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن.

النقر على أيقونة تسجيل جديد.

إضافة معلومات و بيانات التسجيل المطلوبة بحساب المواطن وتشمل ما يلي: تاريخ الميلاد بالصيغة الهجرية. رقم الهاتف المحمول. تأكيد رقم الهاتف. إضافة كود التحقق المرئي.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي تم إدخالها.

إذا ثبتت صحة البيانات المدخلة ، سوف يقوم النظام بإرسال رسالة نصية للجوال تتضمن كلمة المرور المؤقتة.

يتم ظهور رسالة تؤكد نجاح التسجيل.

شروط الحصول على أهلية في حساب المواطن

حتى يستحق الفرد حساب المواطن لابد من توافر بعض الشروط ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: