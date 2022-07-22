نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني في السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن طريقة الإستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني على محرك البحث “جوجل”، وتقدم المؤسسة العامة للتقاعد السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين أبرزها الإستعلام عن رواتب التقاعد بطريقة إلكترونية للتسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم في إطار حرص الحكومة السعودية على تطوير التحول الرقمي واستخدام التقنية الحديثة، ومن الجدير بالذكر أن هذا الراتب يحصل عليه كل من بلغ عمره ستون عاماً في القطاع الحكومي والخاص أو عند حدوث إصابة عمل تعيقه عن ممارسة مهنته وعمله حينها يحصل المصاب على معاش مبكر، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لإجراء الإستعلام عن راتب التقاعد كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن مدة الإشتراك برقم الهوية في التأمينات الإجتماعية، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية خدمات إلكترونية كثيرة للمواطنين أبرزها خدمة الإستعلام عن راتب التقاعد بإستخدام رقم السجل المدني، فقط كل ما عليكم هو اتباع الخطوات التالية:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الإلكتروني لمؤسسة التأمينات الإجتماعية .

. ثانياً قم الآن بالضغط على أيقونة التأمينات أون لاين.

ثالثاً سجل دخولك بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

رابعاً قم بإدخال رقم السجل المدني ثم قم بالنقر على زر مدة الإشتراك.

خامساً حدد وظيفتك.

سادساً حدد جهة العمل.

سابعاً ستظهر لك كافة التفاصيل عن راتب تقاعدك المستحقك.

وبإتباعك هذه الخطوات الإلكترونية البسيطة تكون قد استعلمت عن تفاصيل راتبك بعد بلوغ سن المعاش

رابط المؤسسة العامة للتقاعد

تتيح المؤسسة العامة للتقاعد العديد من الخدمات إلى المواطنين والتي توفرها بشكل إلكتروني في إطار خطة ورؤية المملكة السعودية 2030م بالإعتماد على الرقمنة في تقديم كافة الخدمات الحكومية، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المرئسسة خدمة معرفة المواطن لراتب تقاعده المستحق عند بلوغه السن القانوني إلكترونياً، وقد وضحنا لكم أعلى المقال كافة الخطوات اللازمة لإجراء هذه الخدمة.

وفي نهاية مقالنا نكون قد انتهينا من كتابة كافة التفاصيل التي تخص هذا الموضوع الهام، ونسعد بإستقبال كل أسئلتكم واستفساراتكم بالتعليقات بالأسفل وسنجيب عليها في أسرع وقت ممكن