نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر قياس وموعد موعد ظهور النتائج والرابط الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الأوقات الأخيرة ازدادت عمليات البحث من خلال الأشخاص المستفيدين في محركات جوجل حول نتائج التحصيلي لمركز قياس وموعد إعلانها، ويتمتع مركز قياس بالعديد من الخدمات التي يمكن الاستافدة منها للطلاب، ونوضح بالمقال موعد اعلان النتائج وكيفية الاستعلام ورابط الاستعلام وطريقة الاستعلام عن طريق توكلنا او مركز قياس، حيث إنه يتم إجراء الاختبار التحصيلي من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية لكافة خريجي المرحلة الثانوية العامة في المملكة بهدف تقييم مستوى الطلاب من خلال عدة لجان خاصة يتم وضعها والإشراف عليها من جانب وزارة التعليم السعودية وتشمل درجات التحصيلي إجراء اختبارات في التخصصات النظرية والتخصصات العلمية، ونوضح كذلك كيفية الإطلاع على درجات الإختبارات للقبول في الجامعات.

موعد اعلان نتائج اختبار التحصيلي:

يتم إظهار نتائج التحصيلي الورقية من خلال إشراف هيئة التقويم التعليم والتدريب والدخول على الرابط الرسمي، فقد نشرت الصفحة الرسمية من خلال عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” في اليوم الموافق الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 الموافق 21 ذي الحجة 1443، وسوف يتم رسائل نصية للطلبة الذين أدوا اختبارات التحصيلي صباح يوم الخميس الموافق 21-7-2022 والموافق هجريًا يوم 22-12-1443.

نسبة القدرات المطلوبة لدخول كلية الضباط:

شهد الموقع العديد من التساؤلات وكان من ضمنها نسبة التحصيلي المطلوبة ليتمكن كل من الطلاب بالدخول إلى كلية الضباط والكليات العسكرية من الثانوية العامة وهي:

من الضروري أن يكون المعدل التراكمي للثانوية العامة يساوي 80%.

أما فيما يتعلق بدرجة اختبار القدرات العامة بالمعدل النسبي لها يساوي 70%.

بجانب المعدل النسبي ضرورة النجاح في المقابلة الشخصية.

خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي قياس:

للاستعلام عن نتائج التحصيلي من خلال تتبع بعض الخطوات وهي كالآتي:

ادخل على رابط موقع قياس.

يقوم الشخص المتقدم بالدخول على الرابط الرسمي بالمركز الوطني والتقويم.

التأكد من كتابة رقم السجل المدني وكلمة المرور

الضغط على أيقونة الاختبارات.

بعد ذلك يتم تحديد نتائج الاختبار التحصيلي.

تظهر بشكل تلقائي نتيجة الاختبار

كيفية الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر منصة توكلنا:

ادخل على رابط الموقع الرسمي الخاص بتطبيق توكلنا .

ثم تقوم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة خدمات التعليم الموجودة في القائمة الرئيسية.

ثم تقوم بالدخول إلى القائمة الرئيسية ومنها اختيار الاختبارات.

ضرورة اختيار نتائج التحصيلي الدراسية

ولكي يتمكن الطالب وولي الأمر من التواصل مع مركز قياس تم توفير رقم مجاني موحد للتمكن من استقبال شكاوى والرد على كافة التساؤلات وهو (920033555) على أن يتم الاتصال في أوقات العمل الرسمية الآتية وهي، بدءً من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع أوقات العمل هي من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً، أما يوم الجمعة يكون الاتصال من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الثامنة مساءً، بالإضافة إلى يوم السبت يكون التواصل اعتباراً من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الساعة الثامنة مساءً.