الضمان الاجتماعي الآن.. موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 ومدة التحقق من الأهلية

الضمان الاجتماعي المطور الآن، ما زال يبحث الكثير من المواطنين السعوديين على كيفية التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة به، بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمد فترة التسجيل واستمرار تلقي الطلبات لتغطية شريحة كبيرة من المستفيدين ممن ينطبق عليهم الشروط والحصول على الدعم المالي المقدم، حيث أنه يعد من أهم البرنامج التي عملت الدولة على تقديمها من أجل توفير الحماية الاجتماعية سواء للمستقل أو للأسرة وإعانتهم على سد احتياجاتهم وتحويل الأسر من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة العمل والإنتاج من خلال تدريبهم وتأهليهم للحصول على فرصة عمل.

وتحرص الوزارة على التواصل بشكل دائم للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالمتقدمين من خلال موقعها على تويتر وهو حساب العناية بالعملاء، وسوف نعرض فى الآتي بعض من استفسارات المواطنين والرد عليها فيما يختص بالضمان الاجتماعي المطور الآن، وموعد صرف راتب الضمان المطور.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

يتزايد تساؤلات الكثير من المستفيدين شهريا عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور وإيداعه فى الحسابات البنكية الخاصة بكل مستفيد، وقد أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على هذا السؤال مراراً بأنه يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي فور الانتهاء من دراسة طلب الأهلية لكل مستفيد” ويذكر أن مدة التحقق من أهلية الضمان تصل غلى شهر كامل”، والذي يكون متوافق مع بداية كل شهر ميلادي، وعن موعد نزول الراتب فى شهر أغسطس فإنه من المتوقع أن يتم صرفه فى يوم 31 أغسطس 2022، كما أوضحت الوزارة أنه يتم إعلان النتائج تباعا عن طريق إرسال رسائل نصية للمتقدمين لإبلاغهم بنتيجة الاستحقاق، وبهذا يتعرفون على متى ينزل الضمان الاجتماعي.

موعد صدور الأهلية بعد تقديم الاعتراض

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرصة لغير المستحقين بتقديم طلب اعتراض لدراسة أهليتهم من جديد وذلك خلال 60 يوما من ظهور النتيجة، وتقوم لجنة مختصة للتظلمات بإعادة دراسة الطلب مباشرة وعند قبول الطلب بشكل نهائي يتم صرف راتب المعاش للمستفيد بأثر رجعى واستحقاق كامل الدفعات من وقت ظهور نتيجة الطلب محل الاعتراض.