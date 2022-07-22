حاسبة رسوم المرافقين والفئات المعفاة من الرسوم وخطوات الاستعلام عن الرسوم

بوابة الجوازات الرسمية تعد من أهم المواضيع بحثاً في السعودية في محركات جوجل، حيث يتسائل الكثير من الأشخاص المقيمين والوافدين للمملكة العربية السعودية حول كيفية حساب رسوم المرافقين، بالإضافة إلى الفئات المعفاة من دفع الرسوم والغرامة المقررة على عدم دفع الرسوم، ونوضح كل هذا بداخل المقال ونوضح خطوات الاستعلام عن الرسوم، حيث تساعد حاسبة رسوم المرافقين على تسهيل العملية الحسابية للرسوم على المرافقين،أعلنت الهيئة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن الفئات المعفاة من رسوم المرافقين بشكل رسمي، والرسوم تعرف على أنها المبلغ المالي الذي يقدمه المقيم مقابل إقامته على الأراضي السعودية علمًا بأن هذه الرسوم غير مستردة في حالة مغادرة المملكة، والنظام السعودي يحتاج إلى دفع رسوم مقررة في حالة الرغبة في إحضار مرافقين إلى المملكة العربية السعودية، كما تختلف الرسوم باختلاف عدد المرافقين وباختلاف طبيعة العمل، حيث يقوم بدفع الفرد المقيم بالمملكة العربية السعودية من غير السعوديين لدائرة الهجرة والجوازات السعودية الرسوم المقررة للمرافقين في حالة استقدام أحد أفراد الأسرة، كما تختلف الرسوم باختلاف الفئة االعمرية التي ينتمي لها المرافق، وقد تصل رسوم المرافقين حتى 500 ريال سعودي، لا يتم استردادا بأي شكل.

حاسبة رسوم المرافقين بالمملكة العربية السعودية:

ادخل على رابط منصة مقيم الإلكترونية الرسمي.

ثم تقوم بتسجيل الدخول للمنصة باسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة تجديد الإقامة.

ثم عليك بتحديد عدد التابعين.

ثم تقوم بتوضيح مدة تجديد الإقامة بعدد السنوات.

ثم تقوم بالنقر على متابعة.

الضغط على أيقونة احسب

أنواع الفئات المستوفاة لإلغاء رسوم المرافقين:

أوضحت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن الإعلان عن إعفاء بعض الفئات من رسوم المرافقين والفئات هي:

اهم انواع الفئات المستثناة أصحاب جنسيات دول التعاون الخليجي والأفراد الوافدين من دول الخليج من المقيمين في المملكة العربية السعودية. زوجة المقيم “الزوجة الأولى” معفاة من دفع رسوم لها. أبناء الأم السعودية من أب أجنبي غير سعودي. الأبناء من الذكور الذين لم يتعدى عمرهم 18 عامًا. أصحاب مهن العمالة المنزلية. الطلاب الوافدين للدراسة في السعودية بناءً على منحة. الإناث بأي عمر بشرط ألا تكون متزوجة. الطلاب الذين يتدربون عسكريًا على أراضي السعودية. حديثي الولادة معفيين من دفع رسوم.

كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين في السعودية: