ماهي آخر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم الجمعة 1443 لتفادي إيقاف الدعم؟ وزارة الموارد توضح

يتابع الأشخاص المستفيدين آخر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم الجمعة 1443، وذلك لمعرفة ما يطرأ عليه من تحديثات، علماً بأن الضمان الاجتماعي يعد أحد أشكال الدعم التي توفرها المملكة العربية السعودية للسعوديين، بجانب استهداف محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً نوافيكم بآخر مستجدات الضمان الاجتماعي وطريقة تحديث بيانات الضمان لتفادي إيقاف الدعم في السطور القادمة.

آخر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم الجمعة

أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مجموعة من الشروط الضرورية اللازم توافرها في الفرد حتى يصبح مؤهلاً للحصول على الضمان الاجتماعي وتمثلت هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون المتقدم سعودياً مع استثناء المرأة الأجنبية المطلقة أو أرملة الفرد السعودي ولديها أبناء سعوديين من شرط الجنسية.

ألا يكون الفرد قد سبق له الإقامة أو مازال مقيماً في أحد دور الإيواء التابعة للملكة العربية السعودية.

عدم امتلاك الفرد لأصول ذات قيمة كبيرة.

ألا يقل عمر الفرد المتقدم للحصول على الضمان عن 35 عاماً.

يتعين على الفرد المتقدم تقديم ما يثبت عجزه عن العمل لوجود عجز كلي أو جزئي.

ألا يتخطى دخل المتقدم عن 1100 ريال سعودي شهرياً.

أن يكون الفرد المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية بصفة دائمة.

الالتزام باستيفاء متطلبات الوزارة المرتبطة بالصحة والتعليم والتوظيف لغير القادرين.

تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية لتفادي إيقاف الدعم

يتطلب الضمان الاجتماعي التحديث من وقت لآخر لتفادي إيقاف الدعم عن المستفيدين، وذلك من أجل إضافة آخر المستجدات على الحساب ومنها تغيير رقم الهاتف أو إضافة تابعين أوتحديث البيانات وعلى جانب آخر وفرت وزارة الموارد البشرية السعودية إمكانية تحديث البيانات من خلال تطبيق الخطوات التالية: