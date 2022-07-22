نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم طلب سداد الديون وإغاثة المحتاجين من خلال رابط منصة إحسان في المقال التالي

عمر شويل - جدة سداد الديون ومساعدة المحتاجين والأسر الفقيرة، هو ما يرق الكثير من المواطنين الذين لا يملكون المبالغ المالية التي تعينهم على المعيشة، ودفع وشراء ما يحتاجون إليه، ولذلك يتقدمون بطلب سداد الديون أو شراء العلاج، وأطعام المساكين والفقراء، وإجراء العمليات، كل هذا وأكثر من ذلك من خلال منصة إحسان، والتي تعد من أهم المواقع الإلكترونية التي من خلالها تقوم بمساعدة المحتاجين، ورجوع السجناء إلى ذويهم قبل العيد عند سداد الديون المتعثرة، وهناك أيضا برنامج الأضحية للعقيقة، أو هدي، صدقة، فدية، أضحية، فهناك برنامج كامل مسئول عن الأضاحي وتوزيعها لمن يستحق عبر المنصة.

تقديم طلب مساعدة سداد الديون

من خلال منصة إحسان الخيرية يمكنك أن تقوم بتقديم طلب سداد الديون المتعثرة، وأو التبرع لسداد ديون المتعثرين والسجناء، وأيضا تتيح لك التبرع بزكاتك وأموال صدقة للمحتاجين والفقراء، تقديم طلب سداد الديون المتعثرة من خلال منصة إحسان الخيرية، فهي المنصة التي توفر لك كل ما تحتاج إليه، فقد قامت سدايا هيئة الذكاء الاصطناعي بإطلاق منصة إحسان الإلكترونية، لتوصيل التبرع للمحتاجين من جميع إنحاء العالم، وفي كل الأوقات، يمكنك التبرع أو تقديم طلب سداد الديون، ويقوم الذكاء الاصطناعي بفرز الطلبات والتأكد من صحة البيانات المتقدمة، طريقة رفع إيقاف الخدمات للمواطنين من خلال رابط ناجز الإلكترونية، ومن هنا يتم الموافقة على الطلبات الأكثر احتياجا، ويمكنك مه إضافة بياناتك اختيار ما تحتاج إليه من سداد المديونية، أو العمليات الجراحية، أو إطعام المساكين، توصيل المياه للمناطق الفقيرة، وفي منصة إحسان ستجد كل ما تحتاج إليه، وتقديم يد العون لمن يستحق.

التسجيل في منصة إحسان لطلب سداد الديون

التسجيل في منصة إحسان باختيار تسجيل جديد، وكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك، ورقم الجوال، وإنشاء حساب جديد، وسوف يتم بموافقة فورية، ويمكنك الدخول عبر رابط منصة إحسان واستخدامها، ولكن إذا كان لديك حساب بمنصة إحسان فيمكنك الدخول سريعا برقم الجوال الخاص بك، رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية، وسوف يتم إرسال رمز للتحقق من خلال البريد الإلكتروني للهاتف رسالة sms، ثم الموافقة عليها وستقوم بتحويلك والدخول عبر الموقع الإلكتروني للمنصة، من ثم اختيار طلب سداد الديون، أو التبرع لسداد المديونية عن الفقراء والمساجين.

هدية إحسان

يمكنك التوجه إلى الموقع الإلكتروني لمنصة إحسان واختيار تقديم هدية لأحبائك أو أقاربك، ومتاح لك اختيار الهدية المناسبة عن التخرج، أو الزواج، أو الوالدين، والمواليد، أو عامة، أو الشفاء، كما يمكنك اختيار شكل البطاقة ولونها، وبعدها تقم باختيار مكان التبرع الذي تريد لهذه البطاقة، ومتاح لك اختيار بين مجالات متعددة كإعانة المتعسرين، والرعاية الصحية، ورعاية الأيتام، سقيا الماء والأوقاف، ثم تكتب اسم صاحب الإهداء ورقم الجوال الخاص به واختيار مبلغ التبرع، كما متوفر لك ظهور اسم المرسل أو لا وهذا اختياري، ثم معاينة الهدية ويتم إرسالها ستسعد من خلالها أحبائك وتسعد أشخاص آخرين بتبرعك.