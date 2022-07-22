نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجة النجاح في اختبار التحصيلي.. نسبة التحصيلي المطلوبة بجامعات السعودية 1444/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد اختبار التحصيلي أحد أهم الاختبارات المهمة وشرط من شروط دخول الجامعة، ويتطلع الطلاب إلى الحصول على أعلى الدرجات في اختبار التحصيلي لدخول أفضل التخصصات الجامعية في جامعات المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم تفاصيل الاختبار وكم درجة النجاح به وكيفية الاستعلام عن درجة اختبار التحصيل الدراسي.

ماهو اختبار التحصيلي

هو اختبار موحد لكافة خريجي الثانوية العامة، وهو بمثابة معيار دقيق ويساعد الجهات التعليمية بعد اجتياز مرحلة الثانوبة العامة على اختيار الطلاب الحاصلين على أكبر قدر من المعلومات من مقرر مرحلة الثانوية العامة، وهي تعد مرحلة فاصلة ينتقل الطلاب بعدها إلى مرحلة التعليم الجامعي، ويقوم الاختبار بقياس قدرات الطالب في مسار التعليم من خلال دراسته في القسم العلمي بالمرحلة الثانوية، ويقدم الاختبار باللغة العربية في مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات، وتأتي الأسئلة من مقررات الصفوف الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية.

كم درجة النجاح في اختبار التحصيلي 2022/1444

لا يوجد نجاح أو رسوب في الاختبار التحصيلي، ويحصل الطالب على درجة محددة من 100، وتلك الدرجة تعنى وزن معين عند الجهة التي يرغب الطالب التقديم إليها، وتختلف درجة الاختبار عن درجة اختبار القدرات عن نسبة الثانوية العامة، وليتم تحديد مستوى الطلاب وفقا للدرجات الآتية:

الطلاب الحاصلين على 81% فأكثر: هم أعلى 5% من الطلاب. الطلاب الحاصلين على 78% فأكثر: هم أعلى 10% من الطلاب. الطلاب الحاصلين على 73% فأكثر: هم أعلى 20% من الطلاب. الطلاب الحاصلين على 65%: المتوسط. الطلاب الحاصلين على 60% فأقل: هم أقل 30% من الطلاب.

كم نسبة التحصيلي المطلوبة في جامعات السعودية 1444

تختلف نسبة التحصيلي المطلوبة من جامعة لأخرى حسب التخصصات بالجامعة، ويجب أن يحصل الطلاب على درجات تحصيلي عالية لدخول التخصص المطلوب لأن الالتحاق بالجامعة تهتم بشكل كبير بدرجة الاختبار التحصيلي، ونسبة التحصيلي المطلوبة في الجامعات السعودية كالآتي:

جامعة الملك فيصل: الكليات الطبية 40%، الهندسة 40%، الحاسب الآلي 40%. جامعة الملك خالد: الكليات العلمية 30%. جامعة الملك عبدالعزيز: السنة التحضيرية مسار علمي وأدبي 20%. جامعة الملك سعود: الكليات الصحية 40%. جامعة الملك فهد: كل الكليات تطلب تحصيلي 50%. جامعة الإمام محمد بن سعود: كلية الطب 40%، علوم الحاسب الآلي 30%، الهندسة 40%. جامعة جازان: الكليات العلمية 25%. جامعة الدمام: الكليات الطبية 40%، الهندسة 40%، الحاسب الآلي 40%. كلية الجبيل الصناعية: كل الكليات 35%. كلية الجبيل الجامعية: كل الكليات 40%.\ جامعة أم القرى: الكليات العلمية 20%، تخصص اللغة الإنجليزية كفايات 20%، باقي الكليات 20%. جامعة طيبة: برنامج العلوم الصحية والتطبيقية 30%. جامعة القصيم: الكليات العلمية والأعمال 40%. نسبة جامعة حفر الباطن: المسار الصحي 77.01%، كلية العلوم 69.655%، كلية الأداب 73.815%، إدارة المال والأعمال: 74.885%، المسار العلمي والهندسي 70.126%. نسبة جامعة الباحة: كلية التربية 80%، كلية العلوم والآداب بالمندق 70%، كلية العلوم والآداب بقلوة 70%، كلية العلوم والآداب ببلجرشي 70%، كلية العلوم والآداب بالمخواة 70%. جامعات الرياض: 30% نسبة الاختبارات التحصيلية. الجامعات الإسلامية: الكليات العلمية 20% درجة اختبار التحصيلي. جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن: الكليات الصحية 40% من درجة الاختبار، باقي الكليات 20% من درجة الاختبار.

كيف أعرف درجة الاختبار التحصيلي 1444

دخول المركز الوطني للقياس. إدخال رقم السجل المدني الخاص بالطالب وكلمة السر. اضغط على أنا لست برنامج روبوت. اضغط على تسجيل الدخول. اضغط على استعلام عن نتائج. اختر الاختبار المراد الاستعلام عن نتيجته وهو الاختبار التحصيلي. اختر البحث عن طريق رقم السجل المدني أو رقم المشترك. اكتب الرقم المطلوب ورمز التحقق. اضغط على بحث من أسفل الصفحة.

رابط اختبار التحصيل الدراسي 1444/2022

يمكن الاطلاع على عدد من المعلومات المتعلقة باختبار التحصيلي في موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، والاطلاع على الأسئلة الشائعه في هذا الأمر.