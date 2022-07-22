نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات كيا في السعودية بدون مصاريف إدارية من عبد اللطيف جميل في المقال التالي
عروض سيارات كيا في السعودية، من المعروف أن شركة عبد اللطيف جميل من اشهر الشركات التي تعمل بالسيارات في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتقديم عروض السيارات في السعودية من عبد اللطيف جميل بنظام التقسيط المرن وتوافر سهولة في الدفعات ميسرة السداد، وتقديم سيارات بموديلات كثيره وحديثه مصممه بأحدث الطرازات، هذه العروض تقدم من فتره إلى اخرى دائما ما يتابع الشخاص المتواجد في المملكة سواء مواطن أو مقيم عن عروض السيارات في السعودية للاستفادة من تلك العروض، اليوم نتعرف من خلال مقالتنا عرض سيارة كيا في السعودية لهذا العام حيث فئه سيارات الكيا بها فئات عديده منها (كيا ريو – كيا سيراتو – بيجاس – سونيت – وكيا سيلتوس) وتقدم أيضا الشركة عرض تقديم الدفعات الشهرية عن كل سياره عن طريق الموقع الخاص بالشركة من اجل تصفح الموقع والاختيار الأفضل للسياره التي تناسب ظروفك، وسوف نتعرف على تفاصيل عروض السيارات كيا في السعودية.
عروض سيارات كيا في السعودية
قامت شركة عبد اللطيف جميل بتوفير عدد من مميزات عروض سيارات كيا في السعودية لتتناسب من كل شخص لتتناسب مع ظروفه الشخصية، ومن مميزات عروض السيارات في عبد اللطيف جميل أنها تجعل التمويل سهل وبسيط وتقدم هذه العروض بدون رسوم أو مصاريف أضافية، وهذا العرض متوفر في الشركة إلى اخر شهر يوليو الجاري من العام 2022، وتقوم الشركة بدفع القسط الأول بدلا منك بخصوص عرض سيارات كيا في السعودية لتقديم سهولة في السداد، ومن المعروف أن طرق ونظام سداد عروض السيارات في المملكة يكون قسط على خمس سنوات، والقرض التي يتم الحصول عليه للحصول على السيارة معتمد من هيئة الرقابة الشرعية ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
معلومات عن تمويل السيارة وخطوات تقديم الطلب
- تقديم طلب تمويل تأجير سيارة عن طريق موقع شركة عبد اللطيف جميل السعودية.
- عقب التعرف على العرض جيداً قم بتعبئة نموذج الطلب وإرساله.
- يجب العلم أن الإيجار التمويلي وهذه العروض لا تشمل ضريبة القيمة المضافة بالمملكة.
- قد تختلف الدفعات الشهرية باختلاف نوع وموديل السيارة.
- أسعار المركبات قابلة للتغيير نتيجة لأحد المؤثرات مثل السجل الائتماني مثلاً.
- يحق للشركة إلغاء العرض دون إعلان مسبق.
- تطبق الشروط والأحكام.
- العرض سارية حتى نهاية الشهر.
- لمزيد من التفاصيل والاستفسارات الاتصال عبر رقم شركة عبد اللطيف جميل الموحد 8002442211.
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