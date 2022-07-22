نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 مع مصطفى الأغا على قناة mbc ” اربح 500.000 دولار” في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 ، كشفت مسابقة الحلم، يوم الخميس، 26 مايو، عن أسماء الفائزين في السحب الجديد على جائزة 500 ألف دولار، بسحب مباشر مع الاعلامي مصطفى الأغا على القمر الصناعي وبالاخص قناة mbc، والذي سيستمر بتقديم آلاف المشاركات، بمجرد الإعلان عن اسم الفائز، سيتم الاتصال به على الفور للدردشة معه حول الحلم الذي يريد تحقيقه بعد الفوز في المسابقة، ثم الحصول على ملفه الشخصي وتسليم الجائزة لاحقًا.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يُعد السحب في مسابقة الحلم بقيمة 500 ألف دولار اليوم هو الأكبر حتى الآن منذ طرح المسابقة الجديدة في الأول من يناير من هذا العام، وبالتالي فإن السحب الأخير الأكبر سيستمر بمليون دولار في نهاية ديسمبر، بينما سيتم سحب بعض الجوائز الأخرى في الفترة التالية، بلغت جائزة هذا العام 3.5 مليون دولار، بالإضافة إلى عدد صغير من جوائز المسابقة الفردية الأخرى.

الإجابة على الأسئلة

من أجل ضمان الدخول إلى السحوبات الجديدة، فإن الدخول ليس فقط من خلال إحدى الطرق الأساسية، ولكن أيضًا الإجابة الصحيحة على أسئلة المسابقة التي تتلقاها عبر الرسائل القصيرة على رقم هاتفك المحمول تزيد من فرصك في الفوز بإحدى هذه الجوائز والعملات الأخرى، كما أنه يساعد في ترقية حسابك.

أسماء الفائزين

حتى الآن ، فاز 27 مزايدًا من دول مختلفة بعطاءات، وكان الفائز الأكبر عبد الله الحاج، وهو مواطن سوداني يعيش في المملكة العربية السعودية، وحصل على ربع مليون دولار لشراء منزل في الخرطوم، اما الفائز بجائزة نصف مليون دولار اليوم فهو المواطن العراقي احمد سعيد عبد الحسن الذي يحلم ببناء منزل لحياة افضل والرسومات الجديدة ستحصل على مكافأة 100 الف دولار.

السحب الجديد القادم

الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى جائزة 1 كيلو جرام من الذهب الخالص، فإن السحب الجديد القادم سيحقق أيضًا جائزة قدرها 100000 دولار أمريكي، وسيتم سحبه في الفترة الزمنية القادمة، مع مصطفى الأغا الذي سيتم بثها على الهواء مباشرة مع وسائل الإعلام التي ستتسلم يتم سحب المسابقة في الأيام القليلة المقبلة ومن المتوقع أن يتم السحب في منتصف الشهر.