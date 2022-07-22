نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل فى فرجت منصة احسان للتبرعات 1444 وكيفية التبرع عبر المنصة في المقال التالي
يتساءل الكثير من المواطنين عن رابط التسجيل فى فرجت منصة احسان للتبرعات 1444عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن منصة إحسان الخيرية هي إحدى المنصات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد في العطاء؛ بالإضافة إلى الحصول على المساعدات في المملكة العربية السعودية، كما تقدم المنصة لكل من ترغب في تلقي تبرعات من الأشخاص المؤهلين الذين يقدمون طرقًا للتبرع والعديد من المساعدات المالية والعينية.
رابط التسجيل فى فرجت منصة احسان للتبرعات 1444
نظرًا لأهمية منصة إحسان، فإن الكثير من المواطنين والأشخاص الراغبين في التبرع يهتمون بها كثيرً ، وكذلك الراغبين في الحصول على المساعدة من خلال الدخول إلى المنصة، لذلك فتحت المنصة رابطها الخاص، والذي من خلاله يمكنك يمكن الدخول مباشرة إلى المنصة والحصول على الخدمات المطلوبة وبالتالي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط الرسمي على منصة إحسان الخيرية.
برنامج حساب الزكاة منصة احسان الخيرية
برنامج حاسبة الزكاة يساعد في حساب الزكاة للأفراد في المملكة العربية السعودية. يمكن احتساب الزكاة من خلال الموقع سواء كانت زكاة أو ذهب أو فضة أو زكاة للأسهم وصناديق الاستثمار المشترك. تكون إجراءات احتساب الزكاة على النحو التالي:
- أدخل إحسان من حاسبة الزكاة المقدمة من إحسان.
- اختر نوع الزكاة المراد احتسابها.
- حدد مقدار الزكاة.
- تقرير مقدار الزكاة المستحقة على المسلمين.
- جدير بالذكر أنه يمكن لأي شخص دفع زكاة المنصة لمن يستحقها.
كيفية التبرع في منصة احسان الخيرية 1444
في الآونة الأخيرة، شهد المتبرعون في المملكة العربية السعودية حالة صعبة حيث يواجه الكثير منهم صعوبة كبيرة في إيصال التبرعات التي يقدمونها، لذلك ابتكرت مؤسسة إحسان طريقة للتبرع على المنصة، مما يتيح لهم تسهيل عملية التبرع وتأمين التبرع الإلكتروني على النحو التالي: منصة إحسان الخيرية 1444 على النحو التالي:
- ادخل على رابط منصة إحسان الخيرية.
- انقر فوق حقل التبرع الآن.
- سيتم عرض جميع العناصر المتاحة للتبرع.
- حدد الحالة التي تريد التبرع لها.
- انقر فوق خيار تفاصيل الحالة لعرض المعلومات الخاصة بها على النحو التالي: رقم الحالة – قيمة المبلغ المحصل – قيمة المبلغ المتبقي – التبرع كنسبة مئوية من القيمة المطلوبة.
- يجب إدخال مبلغ التبرع بالريال السعودي.
- إذا رغب المتبرع في إرسال التبرع كهدية إلى شخص ما، فيجب عليه النقر فوق خيار “أريد هذا التبرع كهدية” وإضافة البيانات التالية: اسم المرسل – اسم الشخص الموهوب – رقم الهاتف المحمول للشخص الموهوب.
- انقر فوق أيقونة تبرع الآن.
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