نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في دبلومات جامعة الإمام 1444 – رسوم دبلوم جامعة الإمام في المقال التالي

عمر شويل - جدة دبلومات جامعة الإمام 1444 تضم العديد من التخصصات المتاحة، والتي يمكنك التقديم بها عبر الرابط الرسمي لتلقي الطلبات إذا توافرت في المتقدم الشروط التي يتطلبها كل تخصص، كل هذا سوف نعرضه لك بالإضافة إلى رسوم الالتحاق للفصل الدراسي، وكل ما ترغب بمعرفته بشأن متطلبات جامعة الإمام، وطريقة التسجيل إلكترونيًا، والشروط اللازمة للقبول.

دبلومات جامعة الإمام 1444

تم طرح العديد من برامج دبلومات جامعة الإمام 1444 بعد مرحلة الثانوية العامة، وفقًا لشروط ضروري توافرها في المتقدمين، وطرق تسجيل إلكترونية سوف نقدمها لك.

شروط القبول في دبلومات جامعة الإمام 1444

لكي تتمكن من الالتحاق بجامعة الإمام لابد من توافر الشروط التالية:

الحصول على شهادة الثانوية من داخل المملكة السعودية، أو شهادة الثانوية العامة معتمدة من وزارة التعليم من خارج المملكة. توافر الشروط التي تتطلبها الأقسام العلمية المتاحة. أن يكون الطالب حسن السلوك، ولم يتم فصله من إحدى الجامعات مسبقًا. أن يتم التقديم من خلال برنامج القبول المعلن على الموقع الإلكتروني للجامعة. النجاح في الاختبارات والمقابلات الشخصية الخاصة بالجامعة. إرفاق كافة المستندات المطلوبة. سداد الرسوم الدراسية المعلنة على الموقع الإلكتروني للجامعة.

تخصصات دبلومات جامعة الإمام

دبلوم عالي في المحاماة لمدة سنة دراسية.

دبلوم عالي في الإرشاد الأسري لمدة سنة دراسية.

تخصص دبلوم متوسط في اللغة الإنجليزية لمدة سنتين.

إدارة أعمال دبلومة متوسطة لمدة سنتين.

تخصص تسويق دبلوم مشارك لمدة سنة دراسية، بجانب فصل تدريبي.

دبلوم متوسط في تخصص العلاقات العامة لمدة سنتين.

تخصص السكرتارية دبلوم مشارك لمدة سنة دراسية.

دبلوم متوسط في الشبكات لمدة سنتين.

ماهي رسوم دبلوم جامعة الإمام 1444؟

رسوم دبلوم المحاماة ٢٧٠٠ ريال لكل فصل.

رسوم دبلوم الإرشاد ٥٠٠٠ ريال لكل فصل.

دبلوم اللغة الإنجليزية يبلغ رسوم الفصل ٥٠٠٠ ريال.

بكالوريوس إدارة أعمال يتم دفع ٥٠٠٠ ريال لكل فصل دراسي.

تقدر رسوم الدبلوم المشارك في تخصص السكرتارية، والتسويق ٥٠٠٠ لكل تخصص في الفصل الدراسي.

ويتم تسديد رسوم ٥٠٠٠ ريال لكل فصل في الدبلومات المتوسطة لكافة التخصصات.

ماهو رابط التقديم للحصول على دبلومات جامعة الإمام؟

تم إتاحة الرابط الخاص بالتقديم من خلال الموقع الرسمي للجامعة، ومن خلال الرابط سوف يتم تحويلك للصفحة الرئيسية لإدخال البيانات الضرورية للتقديم وفقًا للتخصصات المتاحة، ويمكنك أيضًا الاطلاع على شروط الالتحاق، والتقويم الأكاديمي الخاص بالجامعة.

كيفية التسجيل إلكترونيًا في دبلومات جامعة الإمام؟

ادخل على رابط التقديم من خلال الموقع الرسمي للجامعة من هنا.

انقر فوق أيقونة إرسال جديد.

سيتم تحويلك للصفحة الخاصة ببيانات التسجيل، دون البيانات الشخصية لمقدم الطلب في الخانات الخاصة بها، وأيضًا بيانات الطالب العلمية.

بعد التحقق من صحة البيانات، اضغط على مربع حفظ التطبيق

اطبع خطاب الطلب واحتفظ به حتى موعد إعلان نتائج القبول

من الجدير بالذكر أنه تم غلق باب التسجيلات الآن.

دبلومات جامعة الإمام 1444 تشمل دبلوم عالي، ودبلوم متوسطة، وأيضًا دبلوم مشارك في العديد من التخصصات، ولابد من توافر الشروط التي يتطلبها كل تخصص في الطالب المتقدم، لكي يتمكن من الالتحاق بجامعة الإمام.

دبلومات جامعة الإمام 1444 عرضنا لك أنواع الدبلومات، وأيضًا الرسوم الخاصة لكل فصل دراسي، كما ذكرنا خطوات التسجيل الإلكتروني، و الرابط الرسمي لتقديم طلب الالتحاق.