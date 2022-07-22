تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا 1444 – طريقة تعبئة نموذج تجديد الهوية

تستطيع تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا 1444 من خلال منصة أبشر، وهي تعد من أكثر المنصات التي تقدم للمواطنين كل ما يحتاجون إليه من خدمات حكومية، من خلال خطوات غير معقدة لتسجيل الدخول، بشرط توافر التعليمات المحددة من الحكومة، كما يمكنك تعبئة نماذج التجديد وكافة الخطوات عبر المنصة، مع الالتزام بالموعد المحدد للتجديد لتجنب دفع غرامة التأخير.

تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا 1444

أتاحت مصلحة الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية إمكانية تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا 1444عبر تطبيق الخدمات أبشر، بهدف تخفيف التكدس داخل المصالح الحكومية، ومواكبة التقدم الإلكتروني الحديث.

خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا

ادخل على منصة أبشر من خلال المتصفح.

اضغط على خانة أبشر الأفراد من الصفحة الرئيسية للمنصة.

اكتب اسم المستخدم، وكلمة المرور، ثم اضغط فوق تسجيل الدخول.

انقر فوق أيقونة خدماتي، ثم اختار أيقونة الأحوال المدنية.

اضغط على خانة تجديد الهوية الوطنية.

اقرأ الشروط والأحكام، ثم اضغط على مربع موافق.

دون البيانات اللازمة لتجديد الهوية الوطنية، ثم اضغط على تقديم الطلب.

ادخل على العنوان الوطني، لدفع أجر توصيل الهوية عبر البريد.

شروط تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا

لكي تتمكن من تجديد الهوية عبر منصة أبشر، لابد من توافر الشروط الآتية:

عدم وجود غرامة أو مخالفة مسجلة بطلب التجديد في الأحوال المدنية. توافر فترة سماح قبل تجديد الهوية تصل إلى أكثر من ١٨٠ يوم. تعبئة نموذج طلب التجديد. تقديم العنوان الوطني الخاص بالمتقدم. إرفاق صورة شخصية حديثة بحجم 4×6، وصورة من شهادة الميلاد. تقديم صورة القيد العائلي، إذا كان المتقدم متزوج.

ماهي طريقة تعبئة نموذج تجديد الهوية؟

سجل الدخول في موقع وزارة الداخلية السعودية.

اضغط على مربع الأحوال المدنية.

انتقل إلى خدمة نموذج إصدار وثيقة جديدة.

دون كافة البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لها، وسوف تنجح في تعبئة نموذج التجديد.

ماهي غرامة التأخير في تجديد الهوية الوطنية؟

فرضت الأحوال المدنية السعودية مبلغ ١٠٠ريال، غرامة على المواطنين المتأخرين عن تجديد الهوية الوطنية.

وتكون غرامة التأخير سارية بمرور فترة السماح المحدد ستة أشهر قبل انتهاء صلاحية الهوية.

هل تجديد الهوية يحتاج إلى تصوير؟

صرحت وزارة الأحوال المدنية عن عدم ضرورة إحضار صورة شخصية، أو تعبئة نماذج عند تجديد الهوية الوطنية.

ويتم ذلك في حالة وجود صورة للمتقدم بالنظام، وأيضًا بصمة مسجلة له.

تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا 1444يتم باتباعك للخطوات التي تم توضيحها، كما ذكرنا الشروط المفروضة من وزارة الداخلية كي تتمكن من تجديد الهوية، بالإضافة إلي ذكر غرامة التأخير وطرق تعبئة نموذج التجديد، وفقًا لما أعلنته الأحوال المدنية السعودية.