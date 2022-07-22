شروط الضمان الاجتماعي الجديد للعزباء غير المتزوجة والملطقات 1444

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شروط الضمان الاجتماعي الجديد للعزباء من غير المتزوجات والمطلقات هو من أهم ما قد حددت مؤسسة الضمان الاجتماعي المطور لكل فتاة سعُودية تريد الحصول على هذا الدعم المالي الذي يعد من أهم ما قد قدمت المملكة لكل الفئات المستهدفة المستحقة خصوصًا المواطنات من بنات المملكة العربية السعودية ؛ حتى تمكن من أن تجد ما يسد احتياجاتها المعيشية الأساسية وتتمكن أيضًا من تحسين مستواها المعيشي والمالي.
شروط الضمان الاجتماعي الجديد للعزباء
قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السُّعُودية بوضع عدد من الشروط على كل فتاة لا تملك ما يسد متطلبات الحياة لكي تتعيش منه وهي:
- أن لا تمتلك الفتاة دخل شهري ثابت.
- لا يكون هناك سجلات تجارية أو أصول ثابتة كالعقارات والأراضي مسجلة باسمها.
- لا يكون لديها من يمكن أن يعولها أو يكفلها ماديًا مثل الأخ أو الأب.
- تقديم ما يثب عدم وجود راتب أو دخل آخر لها.
- يتم صرف معاش الضمان للفتاة العزباء في حالة وجود عجز صحي أو مرض عضال أو معدي يمنعها عن العمل.
- أن تكون سُعُودية الجنسية ومقيمة داخل المملكة بشكل دائم.
الأوراق المطلوبة للعزباء للتقديم على الضمان
تأتي الأوراق المطلوبة للحصول على دعم الضمان الاجتماعي للفتاة السُّعُودية غير المتزوجة على النحو التالي:
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
- إثبات الدخل الشهري.
- إثبات الوضع والحالة الاجتماعية للفتاة.
- رقم الايبان البنكي.
- أكيد عدم وجود استفادة من مصادر دعم حكومي أخرى.
شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمطلقات
تأتي شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي الجديد للمطلقات على النحو التالي:
- لابد وأن تكون السيدة صاحبة الطلب سعودية الجنسية أو مطلقة من زوج سعودي الجنسية.
- أن تكون السيدة المطلقة مقيمة إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية
- في حالة إذا كانت السيدة قد قامت بالزواج مرة أخرى يتم إيقاف المعاش الشهري الذي تحصل عليه من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي لجديد
يتمكن أي شخص في المملكة العربية السعودية من القيام بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عليه إتباع كافة الخطوات التي تم وضعها من جهة الضمان وذلك لسهولتها حتى يتمكن من عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح، وهي:
- القيام بالولوج المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمؤسسة الضمان الاجتماعي المطور الجديد.
- اختيار أيقونة تسجيل جديد والضغط عليها.
- تسجيل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب.
- اختيار أيقونة الضمان الاجتماعي المطور الجديد والنقر عليها.
- من البيانات المطلوبة الخاصة ب صاحب أو صاحبة الطلب ما يلي: تاريخ الميلاد الخاص بصاحب الطلب بالتقويمين الهجري والميلادي إذا تطلب الأمر ذلك.
- إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به.
- في حالة إذا كان الشخص موافق على جميع الشروط والبيانات المطلوبة عليه النقر على أيقونة موافق.
- القيام برفع كافة البيانات المطلوبة إلكترونيًا.
- تسجيل رقم الهاتف الجوال الخاص بصاحب الطلب.
- تسجيل الكود الخاص بالتحقق المرئي.
- أخيرا يتم النقر على زر إرسال الطلب.
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