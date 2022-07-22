نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد sbis.hrsd.gov.sa شروط التسجيل 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444، تزداد عمليات البحث جوجل بالبحث عن نظام الضمان الاجتماعي الجديد و طريقة و رابط التسجيل، في ظل البرامج الإجتماعية الكثيرة التي تقدمها المملكة في خدمة المواطنين السعوديين لتوفير حياة كريمة لهم ورفع مستوى المعيشة، وبعد القرار الملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص مبلغ 10.4 مليون لمستفدي الضمان الاجتماعي و حساب المواطن وهذا بغرض مواجعة ارتفاع الأسعار التي تشهده البلاد في هذه الفترة، كما أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد حتى اكتوبر 2022 الجاري، فمن خلال التسجيل في البرنامج يتم مراجعة الطلب ويتم الرد بقبول الطلب أو رفضه ويحصل المستفيدين على دعم مادي بشكل شهري يختلف باختلاف عدد أفراد الأسرة و الحالة الاقتصادية وسنقدم لكم خطوات التسجيل في النظام المطور الجديد.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444

أعلن برنامج الضمان الاجتماعي عن تخصيص موقع الضمان الإجتماعي المطور للتسجيل في الدعم وهذا تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولكن قبل التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد لابد من توافر شروط البرنامج التي أعلن عنها الضمان لقبول الطلب و صرف الدعم، فهو يستهدف أكثر الأسر احتياجًا في السعودية، طريقة التسجيل هي:

أولا: قم التوجه إلى رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور

sbis.hrsd.gov.sa التابع لوزارة الموارد البشرية.

sbis.hrsd.gov.sa التابع لوزارة الموارد البشرية. ثانيا: قم بتسجيل الدخول.

ثالثا: قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

رابعا: قم النقر على مستخدم جديد.

خامسا: قم بكتابة البيانات المطلوبة للتقديم وهي (الهوية الوطنية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، تاريخ الميلاد).

سادسا: قراءة كافة الشروط والأحكام المذكورة أمامك و الضغط على موافقة.

سابعا: قم بإستكمال إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة (محل الإقامة، عدد أفراد الأسرة، العقارات، الدخل الشهري، الحساب البنكي).

ثامنا: قم بالضغط على تسجيل، سيتم إرسال رسالة نصية بتأكد الطلب قم بإدخال رقم المرور المؤقت التي تم إرساله.

تاسعا: ثم كتابة كلمة مرور جديدة وهكذا يكون تم تقديم الطلب في الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

هكذا تم تسجيلك في الموقع الرسمي للضمان المطور وسيتم مراجعة طلب التقديم، وأكد البرنامج أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتأثر تماما.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية السعودية عن فتح باب التسجيل أعلنت عن شروط التسجيل الجديد التي لابد من توافرها في المواطن السعودي المتقدم للدعم وهي:

أن يكون المستفيد حاملاً للجنسية السعودية.

يشترط أن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية.

ألا يزيد عمر المستفيد عن 35 عام.

عدم امتلاك الشخص المقدم على أصول ذات قيمة أو أموال.

ألا يكون قد حصل على إعانة من مساعدة وإعانة الحكومة.

تقديم كافة المستندات الموثوقة للدخل الشهري.

ألا يزيد الدخل الشهري للفرد 550 ريال، للأسرة لا يزيد عن 1100 ريال.

الالتزام بحضور كافة البرامج التدريبية التأهيلية.

التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي إلكتروني عبر الرابط الرسمي، مع رفع المستندات المطلوبة على منصة الضمان.

خطوات الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور 1443

بعد تقديم طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد يستغرق مراجعة البيانات وقت حتي يتم الرد، ويمكنك الاستعلام عن حاله الضمان الاجتماعي بالخطوات التالية:

نظام الضمان الاجتماعي

من أهم برامج الدعم الخدمية التي تقدمها وتشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لخدمة أكبر عدد من الأسر السعودية لتلبية احتياجاتهم وتحسين المستوى الداخلي والوضع المادي بتخصيص دعم مالي شهري لكل الأسرة المستفيدة من الدعم، وزاد الاهتمام كثيرا بالضمان الاجتماعي منذ أن صدر مرسوم ملكي بتخصيص 10.4 مليون ريال لمستفدي الضمان الاجتماعي و حساب المواطن.