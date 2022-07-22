نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطعم فطور فارس (المنيو الكامل) والأسعار وعناوين الفروع في المقال التالي

مطعم فطور فارس يبحث عدد كبير من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية عن منيو مطعم فطور فارس والاسعار وعناوين الفروع ولذلك في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم كافة الأسعار والفروع الخاصة بالمطعم بالسعودية وأيضا مواعيد العمل، مطعم فطور فارس من المطاعم المميزة والشهيرة بالمملكة العربية السعودية وهو مطعم اكلات فطور ومناسب للعائلات فهو مكان مميز جداً وراقي كما ان الفئة السعرية للمطعم متوسطة الي مرتفعة وبالتالي يمكنك الذهاب بالعائلة للمكان لتناول الفطور الشهي واللذيذ من مطعم فارس. منيو مطعم فارس بالنسبة الي منيو مطعم فارس فهو يوفر وجبات فطور متعددة الأنواع وأيضا البيض بأنواع مختلفة ويمكنك معرفة الأسعار من خلال السطور التالية: يمكنك الحصول علي فطور شرقي من مطعم فارس بسعر 57 ريال.

يوفر منيو مطعم فارس فطور امريكي بسعر 59 ريال.

الفطور السعودي متوفر في مطعم فارس بسعر 48 ريال.

منيو مطعم فارس يوفر لك بيض مطجن بسعر 18 ريال.

الشكشوكة في مطعم فارس متوفرة بسعر 25 ريال.

منيو مطعم فارس يحتوي علي شكشوكة تونسية بسعر 34 ريال.

يضم منيو مطعم فارس أومليت أوربي بسعر 38 ريال.

منيو مطعم فارس به شكشوكة بالبسطرمة بسعر 39 ريال.

أومليت بالجبنة في مطعم فارق بـ 32 ريال. أسعار الشعبيات في فطور مطعم فارس: يمكنك طلب الكبدة بسعر 22 ريال.

يضم منيو مطعم فارق معصوب ابويا بسعر 26 ريال.

يمكنك شراء معصوب خاص بـ 32 ريال.

سعر طبق الكبدة الكبير من مطعم فارس بـ 38 ريال. أسعار الساندويتشات في مطعم فارس: سندويتش الكبدة في مطعم فارس بسعر 24 ريال.

في مطعم فارس السعودية بسعر 34 ريال.

يوفر مطعم فارس ساندويتش كلوب بسعر 45 ريال.

يضم منيو مطعم فارس ساندوتش حلومي بسعر 20 ريال. أسعار الحلى في مطعم فارس: يمكنك شراء بانكيك بالنوتيلا بسعر 38 ريال.

سعر وافل سادة في مطعم فارس 32 ريال.

سعر بانكيك بالفستق في مطعم f6or faris بسعر 45 ريال.

يضم منيو مطعم f6or faris بانكيك سادة بسعر 25 ريال.

يمكنك شراء فرينش توست من مطعم فارس بسعر 42 ريال. يضم المطعم الكثير من الوجبات والاكلات المختلفة الأخرى والحلي التي ترغب بها فهناك الكثير من الاكلات المختلفة التي يوفرها المطعم بخلاف التي قدمناها لكم في الأعلى. عمر شويل - جدة مطعم فطور فارس (المنيو الكامل) والأسعار وعناوين الفروع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطعم فطور فارس (المنيو الكامل) والأسعار وعناوين الفروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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