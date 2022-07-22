نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو فطيرة الفلافل وأرقام التواصل لجميع الفروع والتقييم النهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو فطيرة الفلافل هو سلسلة مطعم كبري في المملكة العربية السعودية وهو متخصص في عمل كافة أنواع الفلافل والبيتزا وهو من اشهر المطاعم التي تشهد أقبال كبير من جانب المواطنين ونوفر لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني منيو فطيرة الفلافل وأرقام التواصل بالفروع وجميع العنوانين الخاصة به داخل كافة المناطق والمدن بالسعودية.

منيو فطيرة الفلافل

بالنسبة لـ أسعار الفطيرة فانة يوفر فطيرة الدجاج بسعر 15 ريال وفطيرة الفلافل سبيشل بسعر 10 ريال ويمكنك شراء صحن فلافل بـ 20 ريال سعودي ويضم مطعم فطيرة الفلافل العديد من أنواع البيتزا المميزة حيث يوفر لك بيتزا دجاج حجم صغير بسعر 25 ريال وحجم كبير بسعر 30 ريال، وأيضا بيتزا خضروات صغيرة بسعر 19 ريال والكبيرة بسعر 25 ريال، بينما سعر بيتزا الفلافل المميزة حجم صغير بسعر 18 ريال وحجم كبير بسعر 25 ريال ويوفر مطعم فطيرة الفلافل بوكسات مختلفة للعائلات والافراد.

بوكس العائلة في مطعم فطيرة الفلافل:

يمكنك شراء بوكس العائلة فلال من المطعم بسعر 56 ريال سعودي، ويوفر أيضا بوكس العائلة دجاج بسعر 73 ريال سعودي، ويضم مطعم فطيرة الفلافل بوكس فلافل ودجاج معا للعائلة بسعر 66 ريال ويضم المطعم الكثير من الوجبات المميزة الأخرى مثل فور قايز فلال المكونة من 4 سندوتشات من الفلافل وبخبز التورتيلا بسعر 16 ريال، وأيضا كوجك فلال التي تتكون من 2 فطيرة من الفلافل مع الصوص الخاص بها واصابع بطاطس مقلية بسعر 21 ريال وأيضا يحتوي منيو فطيرة الفلافل علي وجبة فلافل دجاج بـ 23 ريال.

منيو فطيرة الفلافل يوفر الكثير من الوجبات المتنوعة مثل وجبات شبع جوعك والتي تضم باستي فلال بسعر 10 ريال وباستي فاهيتا متوفرة بسعر 15 ريال، واذا كنت من محبي وجبات الفرن يمكنك شراء فلافل فرن عبارة عن صحن بسعر 21 ريال أو دجاج فرن بسعر 25 ريال. هناك الكثير من الوجبات المختلفة والرائعة التي يمكنك تجربتها داخل مطعم فطيرة الفلافل فهو يوفر وجبات مكسيكية وأيضا طلبات جانبية يمكنك الحصول عليها وشراء الصوصات الخاصة إضافية بجانب الوجبات كما انه يوفر العديد من أنواع المشروبات.

فروع فطيرة الفلافل

المطعم متوفر في المنطقة الشمالية (حائل – دومة الجندل – عرعر – سكاكا) وأيضا متوفر في تبوك ( فرح حي الروضة – فرع حي العليا – فرع حي المروج) ومتوفر في المنطقة الجنوبية في نجران وفي خميس مشيط، ومتوفر في المنطقة الشمالية الاحساء والدمام وحفر الباطن، ويتواجد في المنطقة الغربية المدينة المنورة وجدة.