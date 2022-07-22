نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول ريف والاستعلام عن الدعم الريفي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول ريف منصة ريف هي المنصة الخاصة ببرامج دعم المواطنين في السعودية للدعم المالي للمشاريع والمنتجات المدعومة على ريف.وأهمها الحليب والمواشي ومشتقاتهم والبخور ودبس التمر والبهارات وغيرها من المشروعات والمنتجات التي يتم دعمها ويستفيد من تلك المشروعات كافة العاطلين.والأشخاص الذين لا يمتلكون العمل أو ربات البيوت وكذلك المتقاعدين بالإضافة إلى الأسر المنتجة التي تتوفر فيهم الشروط المحددة للاستفادة.

تسجيل دخول ريف

تسجيل دخول منصة ريف للعاطلين إذا كنت ترغب في الحصول على دعم ريف أو الدعم الريفي ولا تمتلك أي وظيفة فيمكنك الدخول إلى المنصة ريف للسعوديين واختيار برنامج دعم الريف والاستعلام عن كل الخدمات الموفرة بعد التسجيل .

دخول المنصة للعاطلين

الخطوة الأولى هو الدخول لموقع ريف للعاطلين بشكل مباشر

والخطوة الثانية الضغط على تسجيل الدخول ثم كتابة رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص

ثم اكتب كلمة المرور ورمز الحقق الظاهر وانقر بعدها على تسجيل الدخول

وستظر لك كافة الخدمات التي يقدمها الموقع في دعم الريف للعاطلين

وبعد أن تقوم بالتسجيل والدخول إلى الموقع ستجد الخدمات التي من بينها تعديل وتحديث البيانات في نظام الدعم الريفي السعودية بجانب التعرف على كافة الخدمات وشرحها من حيث الدعم لصغار المزارعين وأصحاب المشروعات الريفية.

تسجيل دخول موقع ريف لربات البيوت

وبالنسبة إلى السيدات وربات البيوت العاطلات يمكنهم الدخول من نفس الموقع لكن بتسجيل الدخول في ريف لربات البيوت في السعودية والتقديم على برنامج التنمية الريفية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عبر الخطوات التالية وهو:-

الدخول لموقع ريف لربات البيوت مباشرة ثم تختار تسجيل الدخول من الخانة الموجودة أمامك في الصفحة. ثم تقوم بكتابة رقم الهوية الخاص بربة المنزل في المكان المخصص لها واكتبي كلمه المرور. وكذلك رمز التحقق. والضغط على تسجيل الدخول بشكل مباشر.

تسجيل دخول المنصة للمتقاعدين

أما المتقاعدين وأصحاب المعاشات فهنالك العديد من الدعم المالي للمشروعات الريفية لأصحاب التقاعد ولمعرفته والشرح الكافي عن طريق تسجيل الدخول الريف للمتقاعدين و الموظفين بالسعودية لبوابة الدعم الريفي.

والاستعلام عن كافة الخدمات المتوفرة والمقدمة لهم والتي من بينها خدمة الدعم الريفي للمتقاعدين السعوديين فقط.