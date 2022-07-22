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عمر شويل - جدة تفاصيل نظام معاشات المواطن السعودي 1444، أنشأ مجلس الخبراء التابع لمجلس الوزراء السعودي في المملكة العربية السعودية نظامًا للمعاشات المدنية لتحديد من يشارك في هذا النظام والقوانين المنظمة له، وتجدر الإشارة إلى أن نظام التقاعد المدني ينظم نسبة معاشات العمل، وسوف نناقش تلك التفاصيل عبر هذا المقال، فتابعونا.

تفاصيل نظام معاشات المواطن السعودي 1444

يدير نظام معاشات مواطني المملكة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن النظام القديم، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق الفحص الصحي.

وكذلك الاشتراكات الشهرية، مكان التقاعد، وإجراءات العودة إلى الخدمات، جدير بالذكر أن نظام معاشات المواطنين السعوديين معمول به منذ عام 1973 وما زال يعمل عليه.

شروط نظام التقاعد الجديد للقطاع الخاص

هناك بعض الشروط المتعلقة بنظام معاشات القطاع الخاص الجديد، وسوف نشير إلى هذه الشروط في الفقرة التالية:

يجب أن يصل الموظفون إلى سن التقاعد لا يقل عن 25 وحتى 60.

يجب أن يكون الموظفون قد عملوا لمدة 20 عامًا في العمل للتقدم للتقاعد.

يجب الموافقة على الاستقالات المقدمة من السلطة المختصة للتوظيف.

إذا تم فصل الموظف في غضون 15 عامًا، فيحق له الحصول على معاش تقاعدي كامل، ما لم يكن هذا الفصل إجراء تأديبيًا.

في حالة العجز أو التقاعد أو الوفاة، يحصل الموظفون على معاش تقاعدي كامل باستثناء الأقدمية.

شروط التقاعد المبكر في السعودية

المؤسسات والقطاعات في المملكة العربية السعودية لديها بعض الشروط المتعلقة بالتقاعد المبكر، أهم هذه الشروط:

يجب تقديم طلب التقاعد قبل 5 سنوات من سن التقاعد الرسمي.

لا بد من تقديم طلب التقاعد بعد أن يعمل الموظف لدى صاحب العمل لمدة 20 عامًا.

يُشترط أن يكون طلب التقاعد بسبب عدم القدرة على تأمين قوة عاملة.

يجب الحصول على تصريح الفصل من السلطة المختصة.

كيف يحسب معاش العمل؟

يرغب العديد من الموظفين في معرفة كيفية احتساب معاشات الشيخوخة.

إذا بلغت الخدمة العسكرية للفرد 25 عامًا أو أكثر، فيحق للعامل الحصول على معاش تقاعدي كامل يعادل الراتب الأساسي في الفئة الأخيرة.

إذا أنفق الفرد أكثر من 35 وحدث التجديد بشكل غير منتظم، يحق لأفراد الجيش الحصول على راتب أساسي على آخر تجديد منتظم تم استلامه.

مطلوب من وكالة التقاعد الحكومية أن تسدد 9٪ من الدخل المقتطع من رواتب العسكريين خلال التجديدات غير المنتظمة.

تحسب مدة الإعارة وفترة الوديعة من مدة الخدمة إذا لم يتم دفع دخل المعاش.

يستثنى من الخدمة الغياب والخدمة غير المنتظمة والإجازة غير مدفوعة الأجر والحرمان من الأجر.

حالات إلغاء المعاش التقاعدي

هناك العديد من حالات الحرمان من معاش الشيخوخة، والفقرة التالية سوف تشير إلى هذه الحالات: