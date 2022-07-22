نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على تمويل منصة سلفة بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل منصة سلفة بدون كفيل وخطوات وطريقة الحصول عليه من العبارات التي يبحث عنها السعوديين في الفترة الأخيرة وذلك من أجل التقديم على الطلب الخاص بالتمويل لتغطية الاحتياجات الخاصة بهم النقدية .فلذا منصة سلفة من المنصات المعتمدة في التمويل وكذلك الأكثر ثقة داخل أراضي المملكة العربية السعودية لأن المنصة متفقة في أحكامها وشروطها وضوابطها مع أحكام الشريعة الإسلامية .

بجانب ذلك فمنصة سلفة تقدم القروض وفق تصريح من البنك المركزي السعودي فيمكنك الحصول على تمويل سريع من منصة سلفة بقيمة كبيرة تصل إلى 5 آلاف ريال سعودي وبضمانات وخطوات بسيطة وسهلة على جميع المواطنين .و قد تجد عبارة الحصول على تمويل من منصة سلفني هي من العبارات الأكثر بحثًا بالنسبة للمواطنين على مواقع الإنترنت .

تمويل منصة سلفة بدون كفيل

مميزات الحصول على تمويل من منصة سلفة

تقدم منصة سلفة الكثير من المميزات التي تجذب السعوديين للحصول على تمويل شخصي عن طريق القروض الشخصية فمن أهم المميزات هي :-

التمويل المقدم من المنصة متوافق بنسبة 100 % مع أحكام الشريعة الإسلامية

سهولة الإجراءات الخاصة بطلب التمويل وكذلك سداده

كما أن طالب التمويل يكون بربح تنافسي

تعدد الخيارات الخاصة بتسديد التمويل وأقساطه

و أن المواطن يضع الأموال بشكل سهل في الحساب البنكي بشكل فوري

ويمكن للفرد الحصول على قرض جديد بعد أن يتم تسديد القرض بأقساطه بالكامل

شروط الحصول على تمويل من منصة سلفة

أهم نقاط القروض والتمويلات من منصة سلفة هي الشروط المطلوبة من كل من يرغب في تقديم الطلب والحصول على السلفة .

أولًا أن يكون طالب الحصول على التمويل سعودي الجنسية فقط دون السماح لجنسيات أخرى

أن يكون سن المتقدم لطلب التمويل على الأقل 18 سنة ولا يزيد عن 60 عامًا

أن يكون طالب التمويل يعمل موظفًا ولديه سجل ائتماني بدرجة امتياز وقد مر على تعيينه 3 شهور على الأقل

وموظفي القطاع الخاص يمر 6 أشهر على تعيينهم في الوظيفة على الأقل

أن لا يقل راتب طالب التمويل عن 4 آلاف ريال سعودي

أن يكون السجل الخاص بالموظف لا يوجد به أي عراقيل توقف الطلب

تقديم الطلب عبر المنصة الخاصة بسلفة

خطوات الحصول على تمويل من منصة سلفة

إليك كل ما عليك فعله من أجل الحصول على التمويل والتقديم على الطلب الخاص بالتمويل من منصة سلفة هو اتباع تلك الخطوات :-