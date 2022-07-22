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عمر شويل - جدة درجات النجاح في المتوسط 1444 بالسعودية قد لا يعلم الكثير درجات النجاح وكذلك الرسوب ومجموع الدرجات الخاصة بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية .وبما أن الطالب يلزمه من أجل الانتقال للإعدادية النجاح واجتياز المرحلة الابتدائية يتسائل البعض عن درجة نجاح كل مادة على جدا واستعراض درجات العام الماضي.

درجات النجاح في المتوسط 1444 بالسعودية

نبدأ بمادة الرياضيات نظرًا لأهميتها الكبيرة فنجد أن درجة النجاح بها تكون من 40 % وهذا خلال نسبة التجاوز التي تكون من 28 % درجة مع الأخذ بعين الاعتبار نجاح الطالب في جميع المواد .

وبالنسبة لمادة العربي تكون نسبة النجاح بها هي 50 % على الأقل .

وعن التاريخ فتكون نسبة أو درجة النجاح بها هي 40 % درجة .

والدين أو التربية الإسلامية تبدأ نسبة النجاح بها من 50 % وبالنسبة لباقي المواد العلمية.

وكذلك الاجتماعيات تبدأ النجاح بها عند الوصول لـ 40 %.

درجات الرسوب في المتوسط 1444 بالسعودية

أما إذا تسائلت عن درجات الرسوب في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية أو بمختلف المراحل التعليمية الأخرى .

فيكون عندما لا يتمكن الطالب من الوصول للحد الأدنى للنجاح الذي قد ذكرناه بالتفصيل في الأعلى وفي هذه الحالة يصل إلى أقل من النسبة المحددة مما يعرضه للرسوب.

ففي مادة الرياضيات على سبيل المثال الطالب الذي يحصل على أقل من 40 % فيكون راسب. والتاريخ يكون الرسوب أقل من 40 % من الدرجة. وبالنسبة للعربي يكون درجة الرسوب أقل من 50 %. والتربية الإسلامية أو الدين إذا حصل الطالب على أقل من 50 % من درجة المادة يكون راسب. وباقي المواد العلمية والاجتماعية يكون الرسوب في باقي المواد العلمية أقل من 40 %.

طريقة حساب درجة النجاح في المتوسط

وبالنسبة إلى الطريقة الصحيحة لحساب درجات النجاح والرسوب في المتوسط لهذه المرحلة فكل ما عليك فعله وفق وزارة التعليم السعودية حساب العلامات كالتالي

40 علامة كاملة وهي يمتلكها المعلم الخاص بالطالب يتم التحكم فيها وفق التكاليف والواجبات وكذلك المشروعات التي يقدمها ويقوم بتنفيذها الطالب وهي تشمل المشاركة والنشاط.

و20 علامة أخرة تكون مقتصرة ومختصة بشكل رئيسي على الاختبارات القصيرة سواء تجريبية أو عملية.

40 علامة كاملة وتعتبر من أهم العلامات لأنها موضوعة للاختبار النهائي بكل فصل دراسي سواء أول أو ثاني .

مع ملاحظة أن درجات الأنشطة المختلفة للاختبارات متعلقة بالمادة تكون 100 درجة