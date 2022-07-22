بسعر مناسب ورخيص سيارات مستعملة للبيع بالسعودية

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للباحثين عن شراء سيارة من المواطنين السعوديين بأسعار مناسبة وبمواصفات جيدة وحالة ممتازة وبأسعار تناسب الدخل الشهري للمواطن السعودي ذات الدخل الشهري المتوسط تعلن أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية عن توافر عدد كبير من السيارات المستعملة جميع الماركات والإصدرات وبحالة تقترب من السيارات الجديدة وبسعر رخيص ومناسب للجميع. للبيع سيارة تويوتا راف فور موديل 2013 مستعملة للبيع يوجد للبيع سيارة تويوتا راف فور موديل 2013 مستعملة في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا راف فور مستعملة 19000 ريال سعودي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا راف فور البنزين.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة تويوتا راف فور سجل 234000 كيلو متر.

السيارة تويوتا راف فور بها مكيف وجنوط وإستمارة فحص جديدة.

السيارة تويوتا راف فور بماكينة قير أوتوماتيك بحالة ممتازة.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا راف فور أبيض.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا راف فور أوتوماتيك.

توجد السيارة تويوتا راف فور بمعارض أبو خالد.

للحصول على السيارة تويوتا راف فور مستعملة يرجى التواصل مع البائع من خلال الرقم 0595027587 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966595027587. سيارة تويوتا كامري مستعملة موديل 2003 للبيع متوفر للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة موديل 2003 في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 7500 ريال سعودي.

عداد الممشى للسيارة تويوتا كامري بلغ 204000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة تويوتا كامري مزودة بكافة وسائل الراحة والأمان وبحالة جيدة من الخارج والداخل.

للحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى التواصل مع البائع على الرقم 00966594813540. سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2015 للبيع متاح للبيع تويوتا كورولا مستعملة موديل 2015 للبيع في مدينة الباحة.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 24000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا تم إستخدامها 190000 كيلو متر.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون أبيض خارجي.

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