نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين الجديدة بالسعودية من أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين الجديدة بالسعودية جرى بها تعديل وفق ما أعلنت شركة أرامكو في وقت سابق حيث أنه تقرر تغيير سعر البنزين وفق ارتفاع وانخفاض أسعار النفط العالمية .وأعلنت أرامكو عن الأسعار الجديدة ولم تختلف كثيرًا عن الشهور الماضية وأن الأسعار الجديدة سيتم العمل بها من الإثنين 11/7/2022 ميلاديًا وهذه هي الأسعار الجديدة:-

أسعار البنزين الجديدة بالسعودية

بلغ سعر لتر البنزين 95 2.33 ريال سعودي.

بينما لتر الديزل وصل سعره 0.63 ريال سعودي

لتر الكيروسين وصل سعره إلى 0.81 ريال سعودي

لتر غاز البترول أو المسار وصل سعره 0.9 ريال سعودي

وعلى نفس السياق قالت أرامكو أنها تتجه مباشرًا في خطتها الموضوعة مسبقًا من أجل زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط من أجل استقرار سعر البنزين داخل المملكة العربية السعودية والتي تبلغ كميتها مليون برميل نفط يوميًا إلى 13 مليون .

وذلك على الرغم من تخفيض الإنفاق الخاص بالشركة خلال العامين الحالي وكذلك الماضي .

وقال أمين الناصر المهندس بأرامكو أن الشركة حققت أرباح كبيرة جدًا وذلك يعود إلى قوة الشركة التشغيلية وذلك المالية .

وأن ذلك أدى إلى انخفاض أسعار الإصدار ونطاق الأعمال المتميز وكفاءة الموارد ساعد في استقرار أسعار البنزين في السعودية آخر الفترات .

و يعتبر هذا تكليل لمجهود الشركة وتقديم فروع بعوائد ربع ثاني بمقدار 70 و 32 مليار ريال سعودي مدفوعة في الربع الثالث .

وقد شكلت أرامكو الشركة المنتجة للنفط السعودي لجنة من أجل فحص المتغيرات والتعديلات التي تحدث في سوق النفط ولمتابعة سعر برميل النفط العالمي وتطبيق السياسة داخليًا على أسعار البنزين.

وتقوم على أساس المقارنة الإعلان عن الأسعار الجديدة بشكل دوري للبنزين شهريًا ويكون الإعلان دائمًا يوم 10 في كل شهر ميلادي ويطبق السعر اليوم التالي للإعلان مباشرة.

ووفق تصريحات مسؤوليها فإن الشركة السعودية تعلن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة وفق السعر العالمي.

وأنها قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وعلى جانب آخر، تجاوزت القيمة السوقية للشركة السعودية أرامكو، كأكبر شركة نفط في العالم.

بجوارها شركة آبل الأمريكية، ليصبح عملاق النفط السعودي أكبر شركة مدرجة في العالم.