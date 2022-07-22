موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد وطريقة الحصول عليه بكل سهولة

موعد صرف راتب التقاعد وزيادته تعتبر مسألة جدل ومحور نقاش الشعب السعودى هذه الفترة خاصة مع تقارب موعد صرف الرواتب لشهر يوليو، حيث أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه لا توجد أي زيادات للرواتب في هذا الشهر إلا أن الزيادات قيد الدراسة ومن المحتمل تطبيقها فيما بعد، لكن الآن لا صحة لذلك، حيث تعتبر رواتب التقاعد من أهم عوامل الدعم المقدم لكبار السن لتلبية متطلباتهم ولوازمهم الحياتية دون عناء بعد وقت طويل من العمل المتواصل لكن لابد من مطابقة المتقاضين على شروط الحصول على رواتب التقاعد كما حددتها المؤسسة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

للاستعلام عن رواتب المتقاعدين شهريا أو لأي وقت لابد من تتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على منصة المؤسسة العامة للتقاعد.

ثم تحديد الأيقونة الخاصة بتسجيل الأفراد.

يليها النقر على أيقونة تسجيل مستخدم جديد.

بذاك يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة .

تأكد من سلامة البيانات قبل النقر أيقونة تسجيل.

بذلك يمكن للصفحة الخاصة بك علي المنصة أن تفتح علي الجهاز والتي توفر لك معلومات شاملة عن مواعيد الصرف والمرتب وغيرها.

موعد صرف راتب التقاعد

يتزايد البحث عن موعد صرف راتب التقاعد شهريا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبسبب زيادة أعداد الباحثين، حرصنا على توفير كافة المعلومات المطلوبة عن راتب التقاعد لشهر يوليو من خلال موقعنا، حيث أعلنت منصة المؤسسة العامة للتقاعد عن بدأ صرف الرواتب بالتزامن مع نهاية الشهر ابتداء من يوم الاثنين الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢م و٢٦ من شهر ذي الحجة ١٤٤٣ه أما عن زيادة رواتب المتقاعدين فلن يتم الإعلان عن أي زيادات بشكل رسمي من قبل المؤسسة.

حيث يظل الأمر أقوال متداولة دون أي دليل لذلك لا يجب الانسياق خلفها لأن أي قرار بشأن الزيادة يصدر خصيصا بإعلان من مؤسسة التقاعد.