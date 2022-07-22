نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا بحالة ممتازة مستعملة للبيع في السعودية بأسعار مناسبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا تعتبر من أجمل أنواع السيارات المستعملة التي توجد داخل المملكة العربية السعودية، لأنها تتميز بإمكانيات رائعة سواء موديل ٢٠١٨ أو ٢٠١٧ أو موديل 86 ٢٠١٨، لذلك سوف نتحدث اليوم عن أبرز مواصفات وأسعار سيارات تويوتا المستعملة في المملكة العربية السعودية.

للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل 2016 المستعملة

أبرز مواصفات السيارة تويوتا كورولا ٢٠١٦ تتميز بأنها لا تسير أكثر من ١٤٧,٠٠٠ كم، ولونها الرمادي، والوقود البنزين، وناقل الحركة الاتوماتيك.

تويوتا كورولا ٢٠١٦ توجد بالرياض وسعرها كاش ٢٦,٠٠٠ ألف ريال سعودي، وللتواصل 0593811704,+966593811704.

سيارة تويوتا موديل 86 ٢٠١٨ مستعملة للبيع

أبرز مواصفات السيارة تويوتا 86 ٢٠١٨ تتميز بلونها الأبيض و فتحة سقف، ووقود بنزين، وإنذار، وفرش جلد، و ناقل الحركة الاتوماتيك، ولم تسير اكثر من ٦٥,٠٠٠ كم.

تويوتا 86 ٢٠١٨ توجد بجدة وسعرها كاش ٩٩,٠٠٠ الف ريال سعودي، وللتواصل 0594194539,+966594194539.

للبيع سيارة تويوتا كامري موديل ٢٠١٧ مستعملة

أبرز مواصفات السيارة تويوتا كامري ٢٠١٧ تتميز بناقل الحركة الاتوماتيك، ولم تسير أكثر من ١٦٥,٠٠٠ كم، ولونها الأبيض، وبالوقد البنزين.

تويوتا كامري ٢٠١٧ توجد بتبوك وسعرها كاش ٢٤,٠٠٠ الف ريال سعودي، وللتواصل 597940338,+96694940338.

للبيع سيارة تويوتا هايلكس موديل ٢٠١٨ مستعملة

أبرز مواصفات السيارة تويوتا هايلكس ٢٠١٨ تتميز بطرازها الاتوماتيك، ولونها الأبيض، ولم تسير غير ١٧٠ كم، وناقل الحركة الاتوماتيك، ونوافذ كهربائية خلفية، ونوافذ كهربائية أمامية، وزجاج فاميه.

تويوتا هايلكس ٢٠١٨ توجد بعرعر وسعرها كاش ٤٠,٠٠٠، وبالتقسيط ٤٥,٠٠٠ ومقدم ٢,٥٠٠ ريال سعودي، وللتواصل 596037750,+96696037750.

سيارة تويوتا كورولا موديل ٢٠١٤ للبيع مستعملة

تويوتا كورولا ٢٠١٤ تتميز بسيرها ١٩٠ كم فقط، وناقل الحركة الاتوماتيك، ووقودها البنزين، ولونها الأبيض، وتتميز أيضا بمبدل الأقراص، ومشغل الاسطوانات.

تويوتا كورولا ٢٠١٤ توجد ببريدة وسعرها كاش ٢٥,٠٠٠ الف ريال سعودي، وللتواصل 0591056994,966591056994.

للبيع سيارة تويوتا هايلكس موديل ٢٠٠٢ مستعملة

أبرز مواصفات السيارة تويوتا هايلكس ٢٠٠٢ تتميز بالوقود البنزين، وكفرات يوكهاما، وتحمل لوحة مميزة، وناقل حركة مانيوال، ولونها الأبيض، وخالية من أي صدمات أو حوادث، ونظيفة من الخارج والداخل، وليها فحص واستمارة جديدة.

تويوتا هايلكس ٢٠٠٢ توجد بجدة وسعرها كاش ٢٠,٠٠٠ الف ريال سعودي، وبالتقسيط ١٠٠٠ ريال ومقدم ٤,٠٠٠ ريال، وللتواصل 0596147484,+966596147484.