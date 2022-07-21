نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي يتم تسجيل غرامة عدم تجديد الاستمارة للسيارة و كم غرامة عدم تجديد الاستمارة للسيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة متي يتم تسجيل غرامة عدم تجديد الاستمارة للسيارة يحرص الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية على الالتزام بتجديد استمارة السيارة قبل أن تنتهي مدة صلاحيتها، ولكن يحدث أن يغفل البعض عن تجديد الاستمارة الخاصة بسيارتهم، كما يعتبر تجديد الاستمارة للسيارة من الخدمات الواجب على المواطن القيام بها، حيث عملت المملكة العربية السعودية على تمكين وتسهيل المعاملات للمواطنين ليقوموا بإجراءات التجديد، كما وعملت المديرية العامة للمرور على تمكين هذه الخدمة بطريقة إلكترونية بسيطة وسهلة، توفيراً للوقت والجهد الخاص بالمواطن، كما وتعتبر هذه الخدمة شاملة لكافة مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، كما يمكن التعرف علي طريقة حجز موعد تجديد رخصة القيادة السعودية 2022 و شروط استخراجها.

متي يتم تسجيل غرامة عدم تجديد الاستمارة للسيارة

بعد أن ينتهي مدة صلاحية التجديد ومدة المهلة البالغة 60 يوما يتم تسجيل مخالفة على صاحب المركبة والبالغ قيمتها 100 ريال سعودي، ومن الجدير بالذكر بأن المرور السعودي كان قد أكد أنه يمكن أن يتم تجديد الرخصة قبل انتهائها بمدة لا تقل عن 180 يوما، ولكن لمن يخالف يحاسب على كل سنة من التطويف والقيادة بدون رخصة قيادة محددة 100 ريال سعودي.

الاستعلام عن صلاحية استمارة السيارة في السعودية

يمكن لصاحب المركبة التأكد من صلاحية استمارة القيادة الخاصة به، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية. ثم الدخول عبر الحساب الخاص بصاحب المركبة. كتابة رقم الهوية وكلمة المرور. ثم التحقق المرئي. خدمات المركبات. ثم النقر على تجديد رخصة السير. يظهر لك بيانات المركبة ووقت انتهاء الاستمارة.

رسوم تجديد استمارة السيارة في السعودية

رسوم تجديد استمارة حافلة صغيرة: قيمة المبلغ 200 ريال سعودي. ثم رسوم تجديد استمارة حافلة عامة: قيمة المبلغ 400 ريال سعودي. رسوم تجديد استمارة سيارة نقل عام: قيمة المبلغ 400 ريال سعودي. ثم رسوم تجديد استمارة سيارة نقل خاص: قيمة المبلغ 200 ريال سعودي. رسوم تجديد استمارة سيارة خاصة: قيمة المبلغ 100 ريال سعودي. ثم رسوم تجديد استمارة سيارة أجرة: قيمة المبلغ 200 ريال سعودي. رسوم تجديد استمارة دراجة آلية: قيمة المبلغ 100 ريال سعودي. ثم رسوم تجديد استمارة مركبة أشغال عامة: قيمة المبلغ 300 ريال سعودي.

طريقة حجز موعد في المرور السعودي

بخطوات سهلة وميسرة يمكنكم حجز موعد في الإدارة العامة للمرور، باتباع ما يأتي من إجراءات:

الولوج إلى منصة أبشر. ثم اختيار خدمة أبشر أفراد، من الواجهة الرئيسية. إتمام عملية تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات . رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. ثم إدخال كلمة المرور. تعبئة رمز التحقق المرئي، ثم النقر على تسجيل الدخول. اختيار تبويب المواعيد، ثم اختيار مواعيد المرور النقر على خدمة حجز موعد جديد في المرور. تحديد الخدمة المراد حجز موعد لها، ثم تحديد المنطقة الأقرب للسكن. اختيار فرع المرور، ثم النقر على التالي. تحديد الموعد المناسب من خلال جدول المواعيد المتاحة. النقر على التالي، ثم الضغط على خيار تأكيد الحجز.

كم غرامة عدم تجديد الاستمارة للسيارة

يترتب على عدم تجديد الاستمارة الخاصة بالسيارة فرض غرامة مالية للمخالفين قدرها 100 ريال سعودي عن كل عام تأخير في تجديد الاستمارة، وإذا زادت المدة عن ثلاث سنوات يمنع صاحب المركبة من القيادة، مما يضطر المخالف إلى إصدار استمارة قيادة جديدة، حيث إنه بعد انتهاء مدة صلاحية الاستمارة يمنح السائق وصاحب المركبة مدة 60 يوم ليقوم بتجديد الاستمارة الخاصة به، إذا ما تخلف عن التجديد يتم فرض غرامة مالية.