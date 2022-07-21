كيفية تحديث معلومات حساب المواطن الخاص بك، يرغب العديد من السعوديين الذين يمتلكوا حساب مواطن في معرفة كيفية تحديث المعلومات الخاصة بهم عبر حسابهم، من خلال هذا المقال سنوافيكم بالتفصيل.

كيفية تحديث معلومات حساب المواطن الخاص بك

تعد مسألة تحديث بيانات الحساب الشخصي للمواطن قضية مهمة لاستمرار التمويل، والذي سيتم القيام به في الخطوات الممكنة التالية:

في البداية، قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى موقع برنامج حساب المواطن.

انقر فوق رمز “تسجيل الدخول” الأزرق.

أكمل تسجيل الدخول لحساب المواطن الخاص بالمستلم.

انقر فوق التفاصيل المتعلقة بطلبك في واجهة الحساب.

استمر في تحديث البيانات وانقر فوق التالي.

في النهاية، يرجى تقديم وتعبئة نموذج الطلب بعد موافقة الشركة.

كيفية احتساب حقوق المواطنين في الحسابات الشخصية

تهدف كفاءات حساب المواطن إلى توفير جهاز كمبيوتر يسمح للمستفيدين بالعثور على درجات الكفاءة، يتم ذلك في الخطوات التالية:

بداية، قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى موقع حساب المواطن

انقر فوق خيار الحاسبة للتحقق من الواجهة.

تأكد من تسجيل المستلم في البرنامج.

الحالة هي علامة الخيار المناسب لتحديد وضع المستفيد.

قم بتدوين إجمالي الدخل للفرد أو الأسرة.

أدخل جميع البيانات التي يطلبها النظام.

انقر فوق خيار الحساب لمعرفة تكاليف الدعم الخاصة بك.

موعد الدفعات الشهرية للمحافظة على حساب المواطن

ستتم المدفوعات من الحساب المصرفي للمواطن إلى حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر من التقويم الميلادي، وسيتم تحديد جميع مستلمي الدعم بحلول تاريخ الإيداع، بما يتماشى مع الإعلان الرسمي المنشور على منصة Twitter الاجتماعية.

كيفية تجديد حساب المواطن الخاص بك