بكم سعر كرتون الدجاج في العثيم وأسعار المجمدات؟

سعر كرتون الدجاج في العثيم يختلف بحسب النوع والحجم أيضًا، فهناك العديد من الشركات المتخصصة في المواد الغذائية بالمملكة العربية السعودية تعمل على تقديم صدور الدجاج والأفخاذ للمستهلكين بأسعار مميزة وشارك متجر العثيم في تقديم ارخص كرتون دجاج في السعودية لشركات عديدة في إطار عروض الصيف المنافسة لأحدث عروض المتاجر الأخرى مثل بنده العروض الأسبوعية في مختلف الفروع، وسوف نتعرف على سعر كرتون الدجاج في العثيم أو اسواق العثيم عروض أسبوعية .

سعر كرتون الدجاج في العثيم

من بين أنواع الدجاج المميزة في السعودية هو دجاج ساديا والذي يتم تقديمه بأحجام مختلفة فأما عن سعر كرتون الدجاج في العثيم فهو سيكون كما يلي:

الحبة من دجاج ساديا الصدور بسعر خمسة عشر ريال سعودي، بينما ساديا الدجاج المجمد بحجم كيلو جرام واحد هو 17.50 ريال سعودي، كما أنه توفر في العروض الأسبوعية ساديا دجاج مجمد بحجم 1200 ريال سعودي بسعر 18.95 ريال سعودي.

يمكن الحصول على أفخاذ دجاج مجمد من ساديا بحجم 900 جرام سعر الحبة الواحدة خمسة عشر ريال سعودي، بينما عند الحصول على ساديا الأجنحة للعبوة الواحدة بحجم 900 جرام أيضًا فإن سعرها في العروض 12.50 ريال سعودي.

متوفر في أحدث العروض الجديدة حبة من ساديا ناجتس الدجاج بسعر 20.95 ريال سعودي، بينما ساديا الدجاج البروستد الكلاسيك الشرائح الفيليه الحبة في داخل العروض يصل إلى 25 ريال سعودي.

أسعار المجمدات في العثيم ماركت

وهناك أنواع متعددة من المجمدات متاحة داخل العروض الجديدة في العثيم ماركت من بينها عروض على الحبة الواحدة فرانك الدجاج من أمريكانا فهي بسعر 8.95 ريال سعودي، كما أن برجر أمريكانا بعدد اثني عشر قطعة يصل إلى 15.95 ريال سعودي، ومتوفر أيضًا ناجت الدجاج من أمريكانا العبوة الواحدة بسعر عشرين ريال سعودي.

أما البرجر البقري بلحم عدد أربع قطع العبوة بسعر 21.95 ريال سعودي، كما أنه متوفر استربس الدجاج رويال سعره 23.95 ريال سعودي، أما صدور الدجاج بالتوابل الإيطالية نصف كيلو جرام سعرها داخل العرض فقط 25 ريال سعودي، وهناك أكستريم ستربش الدجاج العبوة 700 جرام، بسعر 35 ريال بدلًا من السعر الأصلي وهو 49.95 ريال سعودي فقط.