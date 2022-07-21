بنده العروض الاسبوعية وتخفيضات على المواد الغذائية لا تقاوم

بنده العروض الاسبوعية بها العديد من الخصومات على مجموعة من المنتجات من بينها المواد الغذائية كما أن عروض الصيف من بنده مقدمة على أنواع مختلفة من المواد من بينها المكرونة ويختلف هايبر بنده عروض اليوم عن العروض في الأسبوع الماضي فقد حرص المتجر على أن يلبي احتياجات الزوار لهذا أعلن عن تقديم الكثير من المنتجات خلال هذا الأسبوع وسوف نتعرف على عروض بنده الإلكترونية 2022.

بنده العروض الاسبوعية

أعلن هايبر بنده عن وجود عروض الصيف خلال الفترة الحالية وهي عبارة عن تخفيضات مميزة على معظم المنتجات التي يقبل الأفراد على شرائها وهي ضمن بنده العروض الاسبوعية وهي كما يلي:

خصومات على قشطة المراعي فيمكن الحصول على أربع حبات بسعر عشرة ريال سعودي، كما أن المكرونة القودي الثلاث حبات بسعر عشر ريال سعودي، كما أنه سعر ثلاث حبات من لحم التونا الخفيف.

للحصول على ست حبات من الطحين الفاخر حجم العبوة الواحدة كيلو جرام سيكون بسعر عشرين ريال سعودي، أو الحصول على حبة من زيت الزيتون الذي يستخدم للطبخ حجم العبوة لتر واحد بسعر عشرين ريال سعودي، وهو نفس سعر الحبة الواحدة لسكر ستيفيانا، أو شوكولاتة مشكلة العبوة الواحدة بها خمس وثلاثين حبة.

وكريمة الطبخ من المراعي اللتر الواحد بسعر عشرين ريال سعودي، ومياه بيرين الكرتون الواحدة بسعر خمسة عشر ريال سعودي، كما أن صدور دجاج طرية من ساديا الحبة الواحدة اثنين كيلو جرام سعرها داخل العروض الجديدة 49.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم على اللحوم

ويقدم هايبر بنده خصومات متنوعة على اللحوم في عروض المجمدات الجديدة بمختلف أنواعها فهناك نصف كيلو من اللحم البقري الهندي المكعبات سعره في العروض عشرة ريال سعودي، كما أن هناك اللحم المفروم الهندي بسعر عشرة ريال سعودي، وأيضًا المفروم البقري البرازيلي سعره في العروض الجديدة 24.95 ريال سعودي.

أما الفخذ للخروف الأسترالي بدون العظم فسعره في العروض 66.95 ريال سعودي للكيلو الواحد، وعبر بنده العروض الاسبوعية يمكن الحصول على موزة غنم بالعظم الأسترالي بسعر 48.95 ريال سعودي، الحبة الواحدة من دجاجة متبلة في العروض سعرها يصل إلى 12.95 ريال بدلًا من 17.95 ريال.