نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زوروا اسواق العثيم عروض أسبوعية والمنتجات الطازجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسواق العثيم عروض جديدة هي تخفيضات متعددة على أنواع منتجات مختلفة تحتاج إليها الأسر بمختلف الفئات العمرية، فيمكن الحصول على عروض أسواق العثيم الطازج من خلال جميع الفروع الموجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تشبه بشكل كبير بنده العروض الأسبوعية فبعد ارتفاع الأسعار حرصت المتاجر على توفير احتياجات المواطنين بأسعار مميزة، وسوف نقدم سعر كرتون الدجاج في العثيم والعديد من المنتجات الأخرى.

اسواق العثيم عروض

خلال فصل الصيف نجد أن هناك العديد من العروض المتميزة على منتجات متنوعة، من بينها العروض على منتجات اللحوم والأسماك سواء الطازجة أو المجمدة ومجموعة من العروض على الخضروات والفواكه، ومن عروض اسواق العثيم عروض جديدة ما يلي:

احصل على مكعبات اللحم البقري البرازيلي من خلال عروض الصيف في العثيم بسعر 31.95 ريال سعودي، بينما بلغت قيمة اللحم البقري للعجول مع العظم سعر 39.95 ريال سعودي، وعند الحصول على لحم الخروف بالعظم في العروض سيكون إجمالي السعر للكيلو الواحد 49.95 ريال سعودي.

عروض العثيم في السعودية

في العروض الجديدة يمكن الحصول على أنواع مختلفة من الخضروات المجمدة والطازجة أيضًا، فأما عن سعر الخضار المشكلة من داري فالحبة الواحدة سعرها يصل إلى 4.25 ريال سعودي، بينما عند الحصول على ملوخية من داري مجمدة أيضًا فالسعر سيكون 3.50 ريال سعودي.

ومتوفر حبة من البطاطس لامب وستون المقرمشة بحجم 2 كيلو جرام ونصف بسعر 27.75 ريال سعودي، وهناك فراولة مجمدة من مونتانا بسعر الحبة الواحدة 8.75 ريال سعودي، كما يمكن الحصول على شبيهة الجبن الموزاريلا بسعر الحبة الواحدة 8.95 ريال سعودي.

حبة البرجر الدجاج بالبقسماط بحجم يزيد عن نصف الكيلو جرام وعدد القطع اثني عشر قطعة فقط بسعر 16.50 ريال سعودي، أما عن حبة ستربس الدجاج من رويال مع الثوم حجم العبوة يصل إلى 750 جرام فقط فسعره داخل عروض الصيف من العثيم يصل إلى 25.50 ريال سعودي.

متوفر أيضًا أنواع عديدة من الحليب، من بينها حليب نادك السادة أو كبتن شوكولاتة بسعر 18.95 ريال سعودي شاملة للكرتون كامل، ومتوفر أيضًا أنواع عديدة ومختلفة من الزيتون منها حبة زيت الزيتون بسعر 12.95 ريال سعودي.