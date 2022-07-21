نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط منح الجنسية السعودية للأجانب المقيمين داخل المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن قام سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنح الجنسية السعودية لخمسة من أصحاب الكفاءات العاملين داخل المملكة، يتساءل الكثيرين عن شروط منح الجنسية السعودية للمقيمين.

وقد تم تعديل قوانين منح الجنسية في المملكة ودول الخليج، بحيث تسمح بمنح الجنسية للمقيمين المتميزين، وكان قانون الجنسية بالمملكة قد صدر عام 1374م، وحاليًا فإن قوانين المملكة تسمح بمنح الجنسية للأجانب في حالات محددة منها على سبيل المثال أبناء السيدات السعوديات المتزوجات من أجانب، وأيضًا زوجات المواطنين السعوديين الأجنبيات.

شروط منح الجنسية السعودية

يتم منح الجنسية السعودية بشكل تلقائي لأي شخص ولد لأب سعودي داخل أو خارج المملكة، أيضًا يتم منح الجنسية السعودية لأبناء السيدات السعوديات وأب أجنبي، كما يحق للسيدة الأجنبية المتزوجة من سعودي أن تقدم طلب أمام القاضي للحصول على الجنسية السعودية بشرط استمرار العلاقة الزوجية بشكل طبيعي، والتنازل عن الجنسية الأصلية لها.

شروط منح الجنسية السعودية للأجانب

وقانون الجنسية السعودية يتشابه في مواده مع معظم قوانين الجنسية في الدول العربية الأخرى، حيث يعتبر كل مولود داخل أراضي المملكة أجنبيًا إذا كان والديه من أي جنسية أخرى غير الجنسية السعودية.

لكن يمكن لمن يرغب في الحصول على جنسية المملكة، ليتم معاملته كمواطن سعودي ويتمتع بالمميزات المترتبة على ذلك أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية على أن تتوفر به الشروط التالية:

أن يكون المقيم قد أقام في المملكة لمدة 10 سنوات كاملة.

أن يكون من أصحاب الكفاءات.

أن يحمل إقامة دائمة بالمملكة.

أن يتخلى عن جنسية والده الأصلية.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك طوال فترة إقامته بالمملكة ولم يصدر ضده أي أحكام قضائية تزيد مدتها عن ستة أشهر في أي قضايا أخلاقية، أو ثبت ارتزاقه بطرق غير مشروعة.

وأن يكون قد بلغ سن الرشد وقت تقدمه بطلب للحصول على الجنسية السعودية.

ويجوز لزوجة من يحصل على الجنسية السعودية أن تتقدم بطلب للحصول على الجنسية باعتبارها زوجة لمواطن سعودي، وذلك في خلال سنة من حصول زوجها على الجنسية بشرط أن تتخلى عن جنسيتها الأصلية.

وبالنسبة لأبناء المواطن الذي يحصل على الجنسية السعودية ولم يبلغوا سن الرشد، فيحق فيتم اعتبارهم سعوديين إذا كانوا مقيمين داخل أراضي المملكة، ولهم الحق في اختيار جنسية والدهم الأصلية في خلال عام من بلوغهم سن الرشد.

أما الأبناء القصر المقيمين خارج أراضي المملكة، فيحق لهم تقديم طلب الحصول على الجنسية السعودية في خلال عام من بلوغهم سن الرشد والتنازل عن جنسية والدهم الأصلية.

كيف يتم تقديم الطلب للحصول على الجنسية السعودية