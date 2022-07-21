نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغاء الفصل الدراسي الثالث أو تحويله عن بعد مطلبات جارية في الشورى لتلك الأسباب! ولكن.. في المقال التالي
عمر شويل - جدة الغاء الفصل الدراسي الثالث بات مُحتملًا الآن هناك عدد من المطالبات في مجلس الشورى السعودي تُنادي بـ إعادة تقييم تجربة الثلاث فصول دراسية لأسباب واضحة وانعكس ذلك مباشرةً على الطلاب حيث يُنادي عدد كبير منذ أول تجربة لتطبيق الثلاث فصول بالإلغاء، شاركنا برأيك هل تؤيد نظام الثلاث فصول دراسية أم لا؟ مع ذكر السبب الذي يجعلك ترفض تلك التجربة التي حققت نجاحًا هذا العام جعل عدد من الجامعات السعودية تعتمدها أيضًا.
الغاء الفصل الدراسي الثالث
قام عضو مجلس الشورى هادي إليامي في جلسة المجلس بمطالبة بـ إعادة النظر في نظام الثلاث فصول دراسية حيث يرى أن التجربة حققت نجاحًا جيدًا ولكن:
- معاناة الطلاب كانت أكبر في ظل الظروف المناخية الصعبة والدراسة في فصل رمضان المبارك.
- مجهود على المعلمين والطلاب ذهنيًا.
- أعباء مالية أكثر على أولياء الأمور.
وقد جاء أيضًا اقتراح جعل الفصل الثالث عن بُعد وتوفير انترنت للطلبة في القرى، ولكن لم يتم إصدار اي تصريحات من وزارة التعليم تُفيد بـ الغاء الفصل الثالث حتى الآن، شاركنا برأيك هل تؤيد الغاء الدراسة بالفصل الثالث أم تحويلها عن بعد؟
كم باقي على عودة المدارس 1444
بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن ميعاد بدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٤ه، والذي يكون مع مطلع شهر صفر ١٤٤٤ه/ اغسطس ٢٠٢٢م، فإنه يتبقى حوالي سبعة وثلاثين يوم، وخمسة عشر ساعة، وعشر دقائق على بداية العام الدراسي القادم ١٤٤٤ه.
متى يبدأ العام الدراسي الجديد 1444
أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن بدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٤هجريًا، في يوم الأحد الموافق الأول من شهر صفر ١٤٤٤ه، الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس ٢٠٢٢م، هذا بجانب رجوع الاداريين في يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر محرم ١٤٤٤ه، الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس ٢٠٢٢م.
التقويم الدراسي للعام 1444
أوضحت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي الجديد لعام ١٤٤٤ لكافة الطلاب في كافة المدارس بالمملكة، وهي كالآتي:
- يبدأ الفصل الدراسي الأول في ١/٢/١٤٤٤ه، الموافق ٢٨/٨/٢٠٢٢م.
- يبدأ إجازة اليوم الوطني في ٢٥/٢/١٤٤٤ه، الموافق ٢١/٩/٢٠٢٢م.
- بداية إجازة نهاية اسبوع مطول في ١٩/٣/١٤٤٤ه، الموافق ١٦/١٠/٢٠٢٢م.
- إجازة مطولة ثانية في ١٦/٤/١٤٤٤ه، الموافق ١٠/١١/٢٠٢٢م.
- بداية إجازة الفصل الدراسي الاول في ٣/٤/١٤٤٤ه، الموافق ٢٤/١١/٢٠٢٢م.
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني في ١٠/٥/١٤٤٤ه، الموافق ٤/١٢/٢٠٢٢م.
- إجازة نهاية مطولة أولى في ٢٤/٥/١٤٤٤ه، الموافق ١٨/١٢/٢٠٢٢م.
- إجازة نهاية مطولة ثانية في ٢٢/٦/١٤٤٤ه، الموافق ١٥/١/٢٠٢٣م.
- إجازة يوم التأسيس في ٢/٨/١٤٤٤ه، الموافق ٢٢/٢/٢٠٢٣م.
- بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني في ١٠/٨/١٤٤٤ه، الموافق ٢/٣/٢٠٢٣م.
- بدء الفصل الدراسي الثالث في ٢٠/٨/١٤٤٤ه، الموافق ١٢/٣/٢٠٢٣م، ما لم يتم الغاء الفصل الثالث رسميًا.
- بداية إجازة عيد الفطر في ١٦/١٠/١٤٤٤ه، الموافق ١٣/٤/٢٠٢٣م.
- تبدأ الدراسة بعد عيد الفطر في ٦/١٠/١٤٤٤ه، الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٣م.
- إجازة نهاية مطولة في ٨/١١/١٤٤٤ه، الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٣م.
- يبدأ إجازة نهاية العام في ٤/١٢/١٤٤٤ه، الموافق ٢٢/٦/٢٠٢٣م.
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