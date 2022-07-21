كم سلم رواتب الأمن البيئي السعودي 1444 – 2022 لجميع الدرجات والرَتَباتٌ.. شروط التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي 1443

كم سلم رواتب الأمن البيئي السعودي 1444 – 2022 في المملكة العربية السعودية هو أحد أهم الرواتب التي يبحث عنها الكثير من التابعين لهذا المجال، فنجد أن قوات الأمن البيئي تعتبر إحدى القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، والتي تقوم بتقديم الكثير من الخدمات والعديد من المزايا، حيث تكون مسؤولة عن الحفاظ على البيئة، والحفاظ على الحياة البيئية في المملكة عبر حماية المحميات والمنتزهات وغيرها من الأماكن، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سلم رواتب الأمن البيئي في السعودية بعد التحديث 1443/2022.

كم سلم رواتب الأمن البيئي السعودي 1444 – 2022

ونجد أن القوات الخاصة بالأمن البيئي السعودي هي إحدى القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، والذي يعد من أهم القطاعات والذي قد تم إطلاقها بهدف ضبط ومراقبة المخالفات البيئية والحياة الفطرية وحماية الغابات وكافة الموارد البحرية في المملكة، وذلك بالإضافة إلى الحفاظ على التنوع الإحيائي في المملكة والتصدي إلى مختلف محاولات الإضرار بالبيئة، فنجد أن الفترة الأخيرة قد شهدت تحديث في سلم رواتب الأمن البيئي في السعودية، وهو السلم الذي ينظم كافة الرواتب التي يحصل عليها كافة الموظفين والعاملين في هذا القطاع، حيث تختلف المرتبات بناء على مجموعة من الضوابط والعوامل، ومن أهمها الرتبة والدرجة التي ينتمي إليها الموظف، وكذلك الخبرة التي تعتبر عامل مهم في تحديد سلم رواتب الموظفين.

مستوى العسكري جِندي جندي أول عريف وكيل رقيب رَقيب رقيب أول رتبة رئيس رقباء الدرجة (1) 3220 ريال سعودي 3395 ريال سعودي 3765 ريال 4455 ريال سعودي 5260 ريال 6180 ريال 7215 ريال سعودي الدرجة (2) 3350 ريال سعودي 3540 ريال سعودي 3940 ريال 4665 ريال سعودي 5510 ريال 6480 ريال 7575ريال سعودي الدرجة (3) 3480 ريال سعودي 3685 (ريال سعودي 4115 ريال 4875 ريال سعودي 5760 ريال 6780 ريال 7935 ريال سعودي الدرجة (4) 3610 ريال سعودي 3830 ريال سعودي 4290 ريال 5080 ريال سعودي 6010 ريال 7080 ريال 8295 ريال سعودي الدرجة (5) 3740 ريال سعودي 3975 ريال سعودي 4465 ريال 5295 ريال سعودي 6260 ريال 7380 ريال 8655 ريال سعودي الدرجة (6) 3870 ريال سعودي 4120 (ريال سعودي 4640 ريال 5505 ريال سعودي 6510 ريال 7680 ريال 9015 ريال سعودي الدرجة (7) 4000 ريال سعودي 4265 ريال سعودي 4815 ريال 5715 ريال سعودي 6760 ريال 7980 ريال 9375 ريال سعودي الدرجة (8) 4130 ريال سعودي 4410 ريال سعودي 4990 ريال 5925 ريال سعودي 7010 ريال 8280 ريال 9735 ريال سعودي الدرجة (9) 4260 ريال سعودي 4555 ريال سعودي 5165 ريال 6135 ريال سعودي 7260 ريال 8580 ريال 10095 ريال سعودي الدرجة (10) 4390 ريال سعودي 4700 ريال سعودي 5340 ريال 6345 ريال سعودي 7510 ريال 8880 ريال 10455 ريال سعودي الدرجة (11) 4520 ريال سعودي 4845 ريال سعودي 5515 ريال 6555 ريال سعودي 7760 ريال 9180 (ريال 10815 ريال سعودي الدرجة (12) 4650 ريال سعودي 4990 ريال سعودي 5690 ريال 6765 ريال سعودي 8010 ريال 9480 ريال 11175 ريال سعودي الدرجة (13) 4780 ريال سعودي 5135 ريال سعودي 5865 ريال 6975 ريال سعودي 8260 ريال 9780 ريال 11535 ريال سعودي

شروط العمل في قوات الأمن البيئي 2022

التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي 1443 ونجد أن هناك مجموعة من الضوابط والشروط التي يتم بناء عليها التسجيل والقبول للعمل في قوات الأمن البيئي 1443/2022، وقد جاءت هذه الشروط فيما يلي.