نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف الهيئة العامة للنقل 1443 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الهيئة العامة للنقل عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف ادارية ذات مستوى وظيفي متوسط و مبتدئ للخريجين وذوي الخبرة لحملة البكالوريوس في الإدارات العليا والوسطى بدوام كامل في مقرها بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك في مختلف التخصصات حسب متطلبات كل وظيفة فهناك وظائف خاصة (بالتشريع والقانون، البحث والتطوير، العلاقات العامة، الإعلام والصحافة، إدارة المعلومات، المحاسبة والتدقيق، مراقبة الجودة وهندسية والوظائف المصرفية والمالية وتقنية) ومن خلال هذا المقال نوضح لكم المسميات الوظيفية ورابط وطريقة التقديم على وظائف الهيئة العامة للنقل.

وظائف الهيئة العامة للنقل لحديثي التخرج

مراجع داخلي.

باحث تنقل جديد.

محلل توطين وتنمية قدرات.

محلل بيانات (الرقابة).

أخصائي جودة.

ضابط بحري.

محلل بيانات (تقنية المعلومات).

مطور أنظمة.

وظائف هيئة النقل التي تتطلب خبرة من 4 سنوات فأكثر

مدير عام حقوق وامتيازات النقل السككي.

خبير نقل سككي.

أخصائي إعلام رقمي.

باحث قانوني.

أخصائي رقابة عمليات.

أخصائي أول هوية مؤسسية.

ضابط بحري.

مدير إدارة الميزانية والتخطيط.

رابط وطريقة التقديم على وظائف الهيئة العامة للنقل

تعلن الهيئة العامة للنقل عن توفر رابط مباشر على موقعها للتعرف على عدد من وظائف شاغرة حالية بالرياض، كما يمكنكم التسجيل والتقديم على الوظائف بخطوات غاية في السرعة والسهولة كـ التالي؛

قم بالتوجه إلى رابط موقع الهيئة العامة للنقل توظيف. ثم قم بملء بياتات التسجيل السريع للاشتراك ( البريد الإلكتروني، كلمة المرور ثم تكيدها). كما يمكنكم تحميل السيرة الذاتية الخاصة بكم على الموقع، أو حتى بناء سيرة ذاتية جديدة لحديثي التخرج في نفس الصفحة. ثم الضغط على تبويب اشترك الآن.

وبذلك تكون قد حصلت على حساب خاص على الموقع، ومن ثمة قم بعرض قائمة وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس على موقع الهيئة العامة للنقل واختيار الوظيفة الملائمة لك بالهيئة، ثم الضغط عليها لعرض كافة متطلبات الوظيفة ومهامها الوظيفية ثم الضغط على تبويب تقديم الآن، وتعبئة الطلب.

مواعيد التقديم على الوظائف السعودية والشروط العامة

الهيئة العامة للنقل توظيف أعلنت عن بدأ التقديم من يوم الأربعاء 1443/12/21هـ الموافق 2022/ يوليو/20م.

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب فأعلى، إجادة استخدام الحاسب الآلي، وإجادة المهارات الوظيفية المطلوبة، ويجب أن يكون المتقدم للوظيفة لائق صحياً.