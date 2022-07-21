هايبر بنده عروض اليوم بمختلف الفروع بادر بالشراء

هايبر بنده عروض اليوم قدمت إلى زوار الفروع العديد من الخصومات على مختلف أنواع المنتجات، إذ حرص هايبر بنده على أن يوفر مجموعة من الخصومات على اللحوم والدواجن وعلى المنتجات الغذائية المختلفة التي تحتاج إليها الأسرة كما أن عروض بنده اليوم جدة أو الفروع الأخرى شاملة لخصومات على منتجات العناية الشخصية وفي بنده العروض الأسبوعية يمكن الاستفادة من خصومات على الإلكترونيات بشتى أنواعها وكذلك في اسواق العثيم عروض أسبوعية.

هايبر بنده عروض اليوم

أولى العروض التي يقدمها هايبر بنده عروض اليوم هي عبارة عن خصومات مميزة على منتجات الألبان بشتى أنواعها، ومن بين تلك العروض ما يلي:

عرض مميز على الجبنة الموزاريلا المبشورة من داري سعر الحبتين في العروض عشرة ريال سعودي وهي ضمن عروض الصيف، كما أن الجبن الحلوم الشرائح من داري الحبة الواحدة سعرها في العرض الجديد هو عشر ريال أيضًا وهو نفس سعر شرائح جبن بريزيدن إيدام.

بينما في العروض يصل سعر جبنة فيتا بريزين للحبة الواحدة 12.95 ريال سعودي، واللبنة التركية بريزيدن سعرها في العرض هو 16.95 ريال سعودي، واحصل أيضًا على جبنة شرائح برجر الثلاث حبات بسعر عشرين ريال سعودي.

والجبنة الأشهر في المملكة العربية السعودية وهي جبنة بالقشطة للدهن كيري سعر الحبتين في العروض عشرين ريال سعودي، كما متوفر شرائح جبنة شيدار بسعر الحبتين خمسة عشر ريال سعودي، ومتوفر خصم على جبنة كريم قالب الشيف كيري حجم العبوة الواحدة كيلو جرام واحد بسعر 35 ريال سعودي.

أما عن الزبادي اليوناني نادك الذي يستخدم لمتبعي الحمية الغذائية منخفضة الكربوهيدرات فالعبوة يصل سعرها إلى عشرة ريال سعودي فقط، ومتوفر حليب طويل الأجل نادك بسعر 17.95 ريال سعودي في العروض الجديدة.

عروض الدجاج في هايبر بنده

هناك العديد من أنواع الدجاج المتوفرة في هايبر بندة فيمكن الحصول على حبة من أفخاذ الدجاج حجم العبوة نصف كيلو جرام بسعر 6.50 ريال سعودي، كما أن هناك حبتين من كبدة الدجاج رضوى حجم العبوة نصف كيلو جرام بسعر عشرة ريال سعودي.

وصدور طيبة المكعبات حجم العبوة 800 جرام بسعر 25 ريال سعودي للحبة الواحدة، أما عن سعر صدور دجاج رضوى بحجم كيلو جرام فهي متوفرة داخل العروض في الوقت الحالي بسعر 36.95 ريال سعودي.