نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقدم قرض للمتقاعدين 300 ألف ريال بأقل راتب ولا يحتاج كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي هو اقتراض مبلغ مالي يساعد في الحياة على شراء كل ما تحتاج إليه، واستخدام المبلغ المقترض في شراء سيارة أو شراء عقار، أو تصليح المنزل أو استخدامها كما تحتاج إليه بدون فرض أي تعقيدات أو شروط معينة، وسوف تقم بسداد هذا التمويل على فترات طويلة وفق راتبك الشهري، فهناك بعض البنوك التي تقوم بإعطائك فترة سداد جيدة ومريحة حتى تستطيع أن تقم بالسداد بدون قلق أو خوف من الفترة القصيرة التي يتفق عليها البعض الأخر من البنوك أو الشركات، فمتاح للشركات أيضا تقديم التمويل للأفراد بناء على الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي بتوفير عدد كبير من البنوك والشركات السعودية للأفراد.

تمويل للمتقاعدين بدون كفيل

وفرت أفضل الشركات داخل المملكة العربية السعودية تمويل للمتقاعدين لراحة أفضل وبأقل راتب يبدأ من 1985 ريال، قرض نقدي سريع، ويصلح للمتقاعدين الحصول على تمويل الإجارة، وتمويل التورق، وتمويل الاستهلاكي وتمويل المرابحة، وكل هذه التمويلات لفترة سداد طويلة وأقساط شهرية بسيطة، خدمة السداد أون لاين، وكل من هذه التمويلات لكل ما تحتاج إليه وعند احتياجك حتى تحصل على شراء السلع الإلكترونية أو الكهربائية فيمكنك أن تتقدم بطلب التمويل الاستهلاكي، وتمويل الإجارة والمرابحة فهو لامتلاك سيارة جديدة أو مستعملة، وتمويل التورق فهو بهدف الحصول على التمويل الشخصي بأقساط ميسرة، ويصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال.

مميزات تمويل المتقاعدين

سوف تحصل على مزايا قوية عند التقديم لطلب التمويل للمتقاعدين، تمويل سيارات للعاطلين عن العمل، ومنها أنه بدون ك فيل فلا يحتاج إلى ضامن، والإعفاء من دفع الرسوم الإدارية وبدون مقدم، فقط سوف تحصل على تمويلك في الحال وبموافقة سريعة، ولا قدر الله في حالة الوفاة فلن يتم مسائلة الورثة بباقي الأقساط وسوف يتم الإعفاء عنها، وهناك بعض المستندات البسيطة حتى تحصل على تمويلك في أسرع وقت وبدون تأخير ويجب أن يتم تقديم جميع تلك الأوراق المطلوبة للشركة.

شروط تمويل المتقاعدين

إذا كان العمر لا يزيد عن 70 عاما فيمكنك الحصول على تمويل المتقاعدين بشرط أن يكون الراتب لا يقل عن 1985 ريال وأن يكون المتقدم له هوية سارية المفعول ورخصة قيادة سارية في حالة التقديم لطلب التمويل التأجيري للسيارات الجديدة أو المستعملة، وعرض سعر السيارة المختارة من أحد الوكلاء المعتمدين لدى شركة اليسر وخطاب تعريف بالراتب، وإثبات السكن، وكشف حساب بنكي، ويمكنك أن تحصل على تمويل المتقاعدين إلكترونيا من خلال شركة اليسر، والشركة توفر خدمة السداد أون لاين لراحة أفضل للعملاء وأمان لهم، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء المجاني 8001160711 لمزيد من المعلومات والاستفسارات حول العروض المتوفرة لدى شركة اليسر.

كيفية استخدام خدمة السداد أون لاين

توفر شركة اليسر الكثير من الخدمات وكما ذكرنا فأنها تقدم خدمة السداد أون لاين، ويمكنك استخدامها عن طريق خطوات بسيطة، في الخطوة الأولى يجب أن تحصل على رقم حسابك من شركة اليسر عن طريق الاتصال على رقم خدمة العملاء 8001160711، بعد ذلك تقم باختيار طريقة الدفع عن طريق الهاتف المصرفي، أو البنك، الصراف الآلي، ثم تختار خدمة السداد للخدمات العامة، ومنها سوف تقم بإدخال رمز شركة اليسر وهو 024، ثم إدخال رقم الحساب الخاص بك وإدخال المبلغ الشهري الذي تريد سداد ثم استكمال طلب الخدمة وسوف تأتيك رسالة تفيد بناائج العملية.