نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في سكني الاراضي المجانية ولائحة المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن المخططات السكنية الجديدة وتعد طريقة التسجيل في سكني الاراضي المجانية واحدة من أسهل الطرق التي يلجأ لها مواطني المملكة العربية السعودية ممن لم يحصلوا من قبل على سكني الأراضي المجانية أو الوحدات السكنية في مختلف الأنحاء بالدولة، إذ حرصت وزارة الإسكان على تقديم بوابة سكني لاستقبال الطلبات من خلالها سعيًا وراء توفير الوقت والجهد والتكاليف على المستفيدين، وعلى من يريد دخول سكني تسجيل جديد معرفة الشروط المطلوبة منها شروط الأراضي المجانية مكة المكرمة وما طريقة التسجيل في سكني الاراضي المجانية أيضًا.

طريقة التسجيل في سكني الاراضي المجانية

هناك أشخاص كثيرين غير قادرين على شراء وحدات سكنية أو أراضي سكني تستخدم في بناء المنازل التي تتناسب مع الأوضاع الخاصة بالأسرة، ولهذا أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن طريقة التسجيل في سكني الاراضي المجانية وهي أحد الطرق الإلكترونية التي تتم عن طريق اتباع التالي:

على العميل أن يقوم بدخول منصة سكني للخدمات الإلكترونية.

ثم اختيار تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني الموحد أو تسجيل دخول سكني عبر رقم الهوية وكود التحقق.

على العميل أن يستكمل إجراءات التسجيل كافة ثم ينتقل إلى المنتجات ويختار منح الأراضي السكنية.

هناك محتوى مرئي ومسموح للتعرف على الشروط والأحكام وآلية عمل البرنامج بعد الاطلاع عليها يتم النقر على الحجز الآن.

لا بد من إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل بيانات الحالة الاجتماعية والمالية والإجابة على جميع الأسئلة التي يطرحها الموقع.

لائحة المستفيدين من منح الأراضي المجانية

يمكن التعرف على المستفيدين من سكني أو برامج وزارة الإسكان عن طريق الاستعلام من خلال الدخول إلى بوابة سكني والمقدم من خلالها قائمة أو لائحة للمستفيدين من منتجات سكني سواء لمستفيدي الضمان الاجتماعي أو غيرهم من الأفراد الذين توافرت بهم الشروط.

شروط استحقاق قطعة أرض مجانية

هناك مجموعة من الشروط لاستحقاق قطع الأراضي المجانية في السعودية من بينها:

المتقدمين يتعين أن يكونوا من حملة الجنسية السعودية، بسن لا يقل عن الخامسة والعشرين سنة.

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الإقامة داخل المملكة وأن يكون المتقدم هو من يعول الأسرة.

ألا تكون الأسرة مستفيدة من الدعم السكني من قبل.

رقم منصة سكني لمنح الأراضي المجانية

من أجل معرفة المزيد عن طريقة التسجيل في سكني الاراضي المجانية أو الاستعلام عن إجراءات التسجيل في الدعم السكني بمختلف أشكاله يمكن الاتصال على رقم سكني الموحد 199090 ويمكن من خلاله معرفة تفاصيل استحقاق الإسكان التنموي أيضًا.