موعد فتح العمرة بعد الحج 2022 وزارة الحج والعمرة السعودية

موعد فتح العمرة بعد الحج 2022 يتساءل عدد كبير من المسلمين من مختلف البلدان حول العالم عن متى تفتح تصاريح العمرة بعد الحج؟ وازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية بشكل كبير من جانب عدد كبير من المستخدمين ولذلك نوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني كافة التفاصيل المتعلقة بـ متى تبدأ العمرة بعد الحج 2022 فالعمرة هي من شعائر الله عز وجل ويتمني كل مسلم ان يزور بيت الله.

موعد فتح العمرة بعد الحج 2022

صرحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بان موعد فتح العمرة بعد الحج 2022 سوف يبدا بداية من شهر محرم بالعام الهجري وهي متوفرة لمن يقيم داخل البلاد أو خارج حدود المملكة العربية السعودية، ويمكنك الحصول علي تصاريح العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا ويتم البدء في استقبال جميع التأشيرات بداية من يوم 15 ذي الحجة لمن يرغب في العمرة ممن يقيم خارج السعودية وتبدا العمرة بعد الحج في شهر محرم.

يذكر ان ما يزيد عن مليون حاج أدي مناسك الحج وهو عدد كبير جداً مقارنة بالسنوات الماضية، وانتهي موسم الحج بفضل الله تعالي واقترب موعد استقبال ضيوف بيت الله لأداء العمرة وهناك بعض الشروط اللازمة وهي ان يحصل المعتمر علي جرعة لقاح فيروس كورونا داخل المملكة، وان يحصل علي تصاريح العمرة الخاصة به من خلال تطبيق اعتمرنا والسلامة الصحية للمعتمر.

كيفية حجز تأشيرة العمرة 1443